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Germania, la ragazza somala espulsa? Cambia tutto: ecco chi le ha offerto asilo

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martedì 18 agosto 2026
Germania, la ragazza somala espulsa? Cambia tutto: ecco chi le ha offerto asilo

1' di lettura

La ragazza somala che dovrebbe essere espulsa domani, mercoledì 19 agosto, dalla Germania verso l'Italia riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga, in Baviera. È quello che ha affermato il presidente dell'associazione 'Matteo- Chiesa e asilo', Stefan Reichel. "Oggi a mezzogiorno l'abbiamo accolta in un rifugio ecclesiastico a Norimberga - si legge in un comunicato all'Ansa - La ragazza rimarrà sotto la nostra protezione fino a quando la Germania non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento".

"Ho già avvertito il Bamf (l'ufficio tedesco per l'immigrazione) e il ministero dell'Interno bavarese", ha spiegato Reichel. La mossa dell'associazione Matteo si inquadra infatti nell'ambito di un accordo con gli enti federali che risale al 24 febbraio 2015, ha spiegato. "Questo stabilisce che le chiese, che siano evangeliche, cattoliche o libere, possono dare asilo per ragioni umanitarie a delle persone in grave difficoltà. La giovane somala è una ragazza particolarmente provata - ha aggiunto il presidente dell'associazione che si occupa del caso della ventiduenne - Ha già sofferto molto, è molto spaventata e corre il rischio di perdere i contatti con la sua famiglia. In questo caso riteniamo che vi siano tutti i presupposti per darle asilo". La protezione della comunità evangelica durerà formalmente fino alla scadenza del termine per l'espulsione. 

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