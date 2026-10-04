Maria Elena Boschi, fango sulla Meloni: "In quello è brava..."

Nell'ultimo giorno della Leopolda, è Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera e storico braccio destro di Matteo Renzi, a incaricarsi di spargere fiele e veleno sulla premier Giorgia Meloni.

"Quando ci rivedremo alla prossima Leopolda ci saranno state le politiche e la foto più bella sarà quella del nuovo governo a palazzo Chigi, perché questa è la nostra missione: consegnare al passato il governo di Giorgia Meloni", spiega l'ex ministro delle Riforme. "Non è il momento delle polemiche, delle divisioni. E' il momento di lavorare insieme, di lavorare insieme sui contenuti e le proposte".

"E' l'ultima Leopolda di questa legislatura" e "la nostra missione è dare un nuovo governo a questo paese, tutto il resto viene dopo, le ambizioni personali e dei partiti, dobbiamo riconsegnare la Meloni al ruolo che le viene meglio, stare all'opposizione dove è brava a urlare contro chi governa", rincara la dose la Boschi. "Quando glielo ricordiamo si agita e dice che quando c'eravamo noi si stava peggio: eh no cara Giorgia, non è così".