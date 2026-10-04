Maria Elena Boschi, fango sulla Meloni: "In quello è brava..."

Nell'ultimo giorno della Leopolda, è Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera e storico braccio destro di Matteo Renzi, a incaricarsi di spargere fiele e veleno sulla premier Giorgia Meloni.
"Quando ci rivedremo alla prossima Leopolda ci saranno state le politiche e la foto più bella sarà quella del nuovo governo a palazzo Chigi, perché questa è la nostra missione: consegnare al passato il governo di Giorgia Meloni", spiega l'ex ministro delle Riforme. "Non è il momento delle polemiche, delle divisioni. E' il momento di lavorare insieme, di lavorare insieme sui contenuti e le proposte".
"E' l'ultima Leopolda di questa legislatura" e "la nostra missione è dare un nuovo governo a questo paese, tutto il resto viene dopo, le ambizioni personali e dei partiti, dobbiamo riconsegnare la Meloni al ruolo che le viene meglio, stare all'opposizione dove è brava a urlare contro chi governa", rincara la dose la Boschi. "Quando glielo ricordiamo si agita e dice che quando c'eravamo noi si stava peggio: eh no cara Giorgia, non è così".
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"Noi dobbiamo dare un'alternativa" al Paese, ribadisce la capogruppo di IV dal palco fiorentino, "non è il momento delle polemiche e dei personalismi, dobbiamo lavorare insieme per ridare forza al ceto medio distrutto dopo quattro anni di governo Meloni".
E la premier? Alle polemiche preferisce il ricordo di San Francesco d'Assisi, nel giorno degli 800 anni dalla nascita del "poverello". "Oggi è un giorno di festa, per l'Italia e gli italiani. Oggi celebriamo il nostro Patrono, San Francesco, 'il più amabile, il più poetico e il più italiano de' nostri santi'. Oggi ricordiamo un uomo che ha lasciato tutto per trovare tutto, un Santo che ha insegnato al mondo la gioiosa semplicità dell'amore, un italiano che ha forgiato l'identità di un intero popolo. Oggi l'Italia rende omaggio a uno dei suoi figli più grandi, testimone di un messaggio universale che ha attraversato le generazioni e che continuerà a illuminare il nostro cammino".