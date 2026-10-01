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Dublinanti, dalla Germania arriva un clamoroso schiaffo alla sinistra: "Pochi casi..."

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giovedì 1 ottobre 2026
Dublinanti, dalla Germania arriva un clamoroso schiaffo alla sinistra: "Pochi casi..."

1' di lettura

Vi ricordate di quando la sinistra accusava il governo guidato da Giorgia Meloni di riempire l'Italia di migranti grazie agli accordi di Dublino, i cosiddetti dublinanti? Ebbene, ancora una volta il campo largo - quindi Ps, M5s e Avs - sono stati smentiti in tempo record. Dalla Germania infatti è arrivata una netta risposta a tutti coloro che pensavano che i rapporti diplomatici fra i vari Paesi fossero ai minimi. E, soprattutto, da Berlino si è sottolineato che si tratta di "pochi casi" di dublinanti. Altra figuraccia per la sinistra.

"Per il governo federale tedesco il patto che è stato siglato sul sistema di asilo europeo è una vera conquista - le parole del ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul a margine della festa per il Giorno dell'Unità tedesca a Villa Almone a Roma -. Noi collaboriamo insieme perché vogliamo proteggere le nostre frontiere esterne e dimostrare all'interno anche solidarietà. Questo nuovo sistema deve anche essere messo in pratica, è nella sua fase iniziale. Ed è ovvio anche che ci possono essere delle difficoltà nella concertazione. Questo non lo trovo sorprendente. Per quanto ne so si tratta di pochi casi" di dublinanti "e siamo in fase di risoluzione. Questo comunque non costituisce assolutamente un problema a livello del nostro rapporto bilaterale".

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