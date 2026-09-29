Afd, il sondaggio che fa tremare la Germania: il distacco da Merz è clamoroso

La Cdu-Csu scende al 19% e aumenta ulteriormente il distacco dall'AfD, che si conferma prima forza politica in Germania con il 29,5%. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio Insa sulle intenzioni di voto a livello federale.Rispetto alla precedente rilevazione, l'Unione perde mezzo punto percentuale, mentre l'AfD resta stabile. Il divario tra le due forze sale così a 10,5 punti percentuali, il più ampio mai registrato nei sondaggi Insa. In crescita la Spd, che guadagna un punto e raggiunge il 14,5%, stesso risultato dei Verdi, anch'essi in aumento di un punto. La coalizione di governo Cdu-Csu e Spd raccoglierebbe complessivamente il 33,5% dei consensi. La Linke perde mezzo punto e si attesta al 10%. In calo di mezzo punto anche la Fdp, al 4%, che resterebbe quindi sotto la soglia di sbarramento del 5%. Il Bsw è stabile al 3,5%, mentre alle altre formazioni andrebbe complessivamente il 5% dei voti.

Intanto AfD ha annunciato che sono in corso i preparativi per un forum tra Russia, Stati Uniti e Germania previsto per il 2027. Lo ha dichiarato Markus Frohnmaier, vicecapogruppo del partito di estrema destra al Bundestag, in un'intervista al quotidiano russo Izvestia, riportata da Ukrainska Pravda. Frohnmaier ha affermato che il suo partito è in contatto con Kirill Dmitriev, inviato speciale del leader russo Vladimir Putin.