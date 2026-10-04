Flybubai, il copilota estremista islamico ha preparato l'attentato per anni

L’attentato terroristico che mercoledì scorso ha coinvolto, nei cieli dell’Arabia Saudita, il volo Flydubai 1073 in rotta tra Dubai e Tel Aviv non è stato il frutto di un momento di follia omicida o suicida da parte del copilota. E il 29enne Hamam al-Hammami, la cui identità è stata resa pubblica ieri, potrebbe non essere il classico lupo solitario. Lo si deduce dai primi risultati delle indagini in corso negli Emirati Arabi Uniti, condotte con la collaborazione di funzionari sauditi, americani e israeliani, su quella che avrebbe potuto trasformarsi nella più grave strage di cittadini israeliani (la maggioranza dei passeggeri a bordo) dalla tragedia del 7 ottobre 2023.

Al-Hammami ha posizioni religiose estremiste, al punto che la compagnia di bandiera omanita, Oman Air, per la quale avrebbe lavorato per sette anni, lo aveva prima demansionato e poi licenziato proprio a causa dei toni utilizzati sui social e di un viaggio in Siria (il copilota è figlio di un omanita e di una siriana), dove si sarebbe radicalizzato.