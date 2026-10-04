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Piacenza, sottomissione all'Islam anche nel menu: cosa fanno sparire

di Giovanni Sallustidomenica 4 ottobre 2026
Piacenza, sottomissione all'Islam anche nel menu: cosa fanno sparire

3' di lettura

La Sottomissione, come del resto ha raccontato Michel Houellebecq nel capolavoro omonimo, può essere discreta, agire per sottrazione, attecchire nei luoghi della quotidianità. Soprattutto, spesso è auto-sottomissione, adeguamento preventivo ai canoni, alle usanze, fin ai tabù dell’Altro, prima ancora che costui lo pretenda.

Giratela come volete, scorgeteci una rinuncia pianificata o un eccesso di politicamente corretto, sta di fatto che è difficile non riscontrare nel restyling del menù autunno-inverno delle mense scolastiche che afferiscono al Comune di Piacenza a guida piddina un caso di Sottomissione gastronomico-culturale.

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Con annesso anatema su una delle filiere economiche decisive del territorio, nonché un tratto distintivo dell’anima emiliana e piacentina. Presso i nidi, le scuole d’infanzia, la scuola primaria e secondaria dal 19 ottobre sarà infatti bandito il maiale, come nelle mense di Teheran. Nella Repubblica Islamica la carne di suino è esplicitamente proibita (haram), in rigorosa applicazione della Sura 5 del Corano. Nella Piacenza democratica non è indicata la ratio della sua scomparsa dal Servizio Dietetico Aziendale dell’Ausl, non è chiarito se si tratti di islamofilia compulsiva o di salutismo talebano. Ma, appunto, saremmo semplicemente a una variante laica e modaiola dello stesso furore ideologico: l’insaccato come peccato e deviazione voluttuosa dalla regola, sia essa il dettato imperscrutabile di Allah o la scomunica della proteina suina da parte del neoperbenismo gastronomico.

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Il risultato, in ogni caso, è un suicidio identitario perfetto: niente prosciutto, niente lonza, niente coppa negli istituti... di Piacenza. La coppa Dop è un salume prodotto con carne proveniente dal collo del maiale e la cui lavorazione può avvenire esclusivamente nel Piacentino, e richiede un uso particolarmente calibrato di sale e spezie che è memoria intergenerazionale, gesto antropologico, sapere esistenziale stratificato. È l’eco sempre più lontano, eppure apparecchiato ogni giorno sulle tavole della Bassa emiliana e padana, del nostro segreto arcaico, di una civiltà altra, la civiltà del tempo circolare e della liturgia della macellazione, la “civiltà del maiale”, appunto. Pensate alla grandiosa, quasi barocca messa in scena dell’uccisione e della lavorazione del suino in Novecento di Bernardo Bertolucci.

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Una vera e propria «fatica d’Ercole contadina», la descrisse il regista, ricordando quel «rito pagano che avveniva ogni anno durante i miei primi dodici anni passati in campagna». È il romanzo popolare che poi si è fatta industria, eccellenza, addirittura brand e testimonianza della differenza specifiche e della qualità italiane. Il culatello, il crudo di Parma, la coppa Dop di Piacenza.

Oggi, questa sinistra molto poco bertolucciana è lontanissima sia dal radicamento nella storia del popolo (che è anzitutto storia materiale, di fatica, di sapori, di odori, perfino dei lamenti strazianti dell’animale che muore) sia dalla consapevolezza dell’economia reale, dalla frequentazione di quei capannoni in cui i prosciutti e le coppe giacciono appesi, che sono moltiplicatori di posti di lavoro e una delle architravi del sistema-Italia. È richiesta in ogni angolo del globo, la coppa piacentina. Non nelle mense scolastiche di Piacenza: è più di una decisione arbitraria, è uno sfregio.

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Nonché la grande aporia dell’inclusione: l’abbaglio di includere l’altro in un mondo, il nostro, che stiamo completamente svuotando. Li includiamo nel nulla, e lo riempiranno a modo loro. Finché affettarsi una fetta di salame diventerà un atto clandestino di sovversione.

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