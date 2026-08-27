Nepal, tra i dispersi anche tre italiani: tra loro un 50enne di Rapallo. Le vittime sono oltre 300

Secondo le autorità nepalesi, tra gli oltre 1300 dispersi dell'alluvione che ha colpito l'area al confine con il Tibet ci sono anche tre italiani. A riferirlo è la Farnesina, aggiungendo che la sua Unità di Crisi sta effettuando verifiche con le autorità locali, tramite il Consolato Generale d’Italia a Calcutta e il Consolato Onorario a Kathmandu, e con i tour operator per eventuale conferma. Su indicazione del ministro Antonio Tajani, "è stato disposto l'invio di personale a Kathmandu dall’Ambasciata a New Delhi, per rafforzare la presenza sul posto e l'assistenza ai connazionali". Finora, sono stati contattati circa 130 connazionali segnalati nell'area.

Tra gli italiani dispersi ci sarebbe Marco Ratto, 50enne titolare di un negozio di orologeria e oreficeria di Rapallo, che da ieri risulta irreperibile. "Marco Ratto è una persona molto stimata in città. Io lo conosco da una vita e siamo tutti molto preoccupati. Tutta la città è in ansia, già molti cittadini mi hanno chiesto notizie su di lui, ma purtroppo quelle che abbiamo sono ancora poche". Così all'Adnkronos Elisabetta Ricci, sindaca di Rapallo, città di origine di Marco Ratto.