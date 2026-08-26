Nepal, frana tra Tibet e Nepal: 95 vittime e 341 stranieri dispersi, due italiani coinvolti

In seguito a una frana verificatasi nella mattinata di oggi, mercoledì 26 agosto, al confine tra Nepal e Tibet nella contea di Gyirong, sono almeno 157- ma il numero è destinato a salire - le persone che hanno perso la vita e 403 quelle disperse. Tra queste 341 sono straniere: secondo il nuovo elenco fornito dalle autorità, gli indiani rimangono il gruppo più numeroso (133), seguiti da statunitensi (47), australiani (34) e britannici (33), canadesi (24) e malesiani (19). La lista, inoltre, include cittadini di Bielorussia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Israele, Lituania, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Portogallo, Russia, Singapore, Sudafrica, Spagna, Ucraina, Giappone e Filippine.

La Farnesina ha comunicato che sulla base delle registrazioni su "Dove siamo nel mondo", sono circa 90 i connazionali presenti nella regione tibetana. Secondo quanto riportato da Agi, due cittadini italiani sono stati evacuati, incolumi, dal versante nepalese del Tibet. Le verifiche per accertare le condizioni degli italiani presenti nella zona sono ancora in corso.