Torna a casa dopo la Notte Bianca, saluta l'amica e viene stuprata

Il giovane le avrebbe notate e seguite per un lungo tratto. Quando una delle due si è separata per tornare a casa, il diciannovenne avrebbe atteso che la vittima restasse sola, poi l’avrebbe raggiunta alle spalle, scaraventandola a terra e consumando l’abuso.Le urla della ragazza hanno attirato l’attenzione di un residente, che dal balcone ha visto la scena.

Un ragazzo di 19 anni, di origini straniere e da poco arrivato in Italia in regola, è stato fermato dalla Squadra Mobile della Questura di Imperia , gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazzina minorenne. I fatti sono avvenuti nella notte tra il 22 e il 23 agosto, durante la “Notte bianca” in centro città.Secondo la ricostruzione degli investigatori, le due amiche stavano rientrando a piedi a casa dopo la serata.

L’uomo è sceso, ha chiamato immediatamente il 112 e ha intimato al aggressore di allontanarsi. Il giovane è fuggito. Gli agenti intervenuti hanno raccolto la testimonianza della vittima, che ha fornito elementi utili, e hanno avviato le indagini.Grazie alle immagini della videosorveglianza cittadina, la Squadra Mobile ha ricostruito gli spostamenti di entrambi e accertato che il ragazzo aveva seguito la minorenne per un considerevole tragitto fino al momento dell’aggressione. In meno di 24 ore gli investigatori lo hanno individuato. Gli ulteriori riscontri hanno portato al fermo.