La verità che la sinistra non vi dice sulle tasse: Fdi asfalta il Pd

Fratelli d'Italia risponde una volta per tutte alle critiche che, da più di 4 anni, la sinistra rivolge al governo sul tema della pressione fiscale. Lo fa attraverso le parole del Presidente della Commissione Finanze della Camera Marco Osnato, intervenuto a "Bar Italia" a Maratea.

"Abbiamo detto che avremmo tagliato le tasse e abbiamo incominciato a farlo, ricordava benissimo l'onorevole Filini il taglio del cuneo fiscale. L'ampliamento dell'aliquota al 23% fino a 28 mila euro, quindi abbiamo incominciato dai ceti più in difficoltà, poi siamo andati avanti, l'aliquota al 33% fino a 50 mila euro".

"Poi - prosegue Osnato - abbiamo detto di lavorare sulla detassazione il più possibile rispetto alla differenza tra l'importo lordo di uno stipendio e l'importo netto in busta paga, cercare di migliorare l'importo netto e quindi abbiamo detassato gli aumenti contrattuali che abbiamo rinnovato. Ricordo c'erano contratti che non venivano rinnovati da 5, 6, 7, 8 anni e noi li abbiamo rinnovati praticamente tutti. Abbiamo lavorato sulla detassazione degli straordinari festivi notturni, abbiamo lavorato anche sui premi di produttività che hanno un'aliquota dell'1% perché meno non si può fare".

Ecco poi la risposta alle bugie della sinistra: "Lo dico perché c'è questa polemica 'avete la pressione fiscale al massimo'. La pressione fiscale intanto non è al massimo: nei tempi di colui che ci accusa di più che è Matteo Renzi era molto più alta". Osnato conclude citando i dati, assolutamente positivi, sull'occupazione: "In Italia abbiamo un milione duecentocinquantamila lavoratori in più, in questi anni del governo Meloni un milione duecentocinquanta mila italiani hanno trovato un posto di lavoro, non una mancetta. Quindi sono aumentate le entrate perché ovviamente chi lavora paga le tasse e sono aumentate ovviamente di molto le entrate contributive, quindi questo dimostra che c'è un sistema che funziona molto".

Fratelli d'Italia ha postato sui social l'intervento di Osnato, commentando così: "Avevamo promesso che avremmo tagliato le tasse. Lo stiamo facendo con serietà e determinazione. E alla sinistra, che continua a mentire sulla pressione fiscale, consigliamo una calcolatrice e un bagno di onestà intellettuale".