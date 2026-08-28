Ballando alle Stelle, clamoroso: chi resta fuori dalla giuria

Ballando con le Stelle è nel panico? O Milly Carlucci, il soldato di Raiuno, ha tutto sotto controllo? Ogni giorno il programma del sabato sera di Raiuno, che ritorna in prima serata il prossimo 8 ottobre, offre piccoli e grandi colpi di scena. Fabio Canino, uno dei giurati storici, ha annunciato la sofferta decisione di abbandonare la giuria dopo 17 anni di gloriose alzate di paletta, per dedicarsi ad altro. «Bisogna avere anche il coraggio di lasciare la strada maestra», ha detto. Già i maligni vociferano che la decisione è tanto sofferta perché non l’avrebbe presa lui. La mancata conferma da parte di Milly sarebbe stata nell’aria. Sono dunque due i giudici da rimpiazzare: Selvaggia Lucarelli, che ora è felicemente a Mediaset, e Canino. Come tutti sanno Barbara d’Urso sembra a un passo dal ruolo, quel passo che però non viene mai annunciato, salvo una mezza parola di Ivan Zazzaroni.

E il secondo giudice chi potrebbe essere? Alberto Matano? Giuseppe Cruciani? Sonia Bruganelli? Il mistero è fitto. Intanto s’arricchisce il parterre dei ballerini: i nomi ufficiali sono arrivati a nove. Ieri un annuncio fragoroso. Il nome di Monica Guerritore si aggiunge a quelli già confermati della giornalista Manuela Moreno, dell’attrice Anna Safroncik, dell’ex inviato di Striscia la notizia Jimmy Ghione, che ha lavorato per il tg satirico per ben trent’anni. Ci sono poi Riccardo Rossi, Noemi Bocchi (nome che fa discutere in quanto l’unico motivo per cui è famosa è quello di essere la fidanzata di Francesco Totti), poi Eugenio Finardi, Aurora Ramazzotti e Alessandro Matri.

La Guerritore arriva tra l’altro da un periodo buio segnato da un tumore: ha raccontato di aver finalmente terminato il percorso di quattro chemioterapie. Sul fronte dei maestri è stata confermata Giada Lini, che si unisce ai nomi già annunciati. Tra i professionisti ci sono Anastasia Kuzmina, Erika Martinelli, Giovanni Pernice e Nikita Perotti. Tra le new entry di questa edizione ci sono Gioia Giovanatti, Leonardo Lini e Rebecca Gabrielli.