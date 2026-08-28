Norvegia, morto Re Harald: subentra il figlio Haakon, una famiglai di disastri e scandali

Grandi cambiamenti in Norvegia, dove Haakon VIII diventa re succedendo al padre, Harald V, scomparso oggi a 89 anni. La successione al trono, però, arriva in un momento non proprio facile per il nuovo sovrano, che si trova ad affrontare sia la malattia di sua moglie Mette-Marit sia la condanna del figliastro per stupro. Tra gli scandali cui la corona ha dovuto far fronte negli ultimi mesi anche l’amicizia dell'attuale regina consorte con il miliardario pedofilo Jeffrey Epstein, che nel frattempo è già stata derubricata a un errore per cui “rammaricarsi”. Anche perché ora la priorità è un'altra, ovvero l’aggravarsi della malattia cronica di Mette-Marit, la fibrosi polmonare, per cui lo scorso giugno ha subito un trapianto di polmone.

Più delicato lo scandalo che ha travolto suo figlio, nato prima del matrimonio con l’allora principe Haakon: Marius Borg Høiby è stato condannato a 4 anni per stupro e violenza domestica e al momento sconta la pena agli arresti domiciliari nella residenza reale di Skaugum. Cosa che, come ricorda Repubblica, ha indignato la stampa norvegese, secondo cui ci sarebbe stato un trattamento di favore riservato al 29enne. Il giovane ha sì il braccialetto elettronico ma resta comunque libero di muoversi in una tenuta enorme dove ci sono, tra le altre cose, anche una piscina, una terrazza con barbecue nonché accesso libero alla residenza della nuova coppia reale.