Putin, aereo russo sul Mar Baltico: "Un test", si alzano i caccia dell'Aeronautica polacca

Due caccia dell'Aeronautica militare polacca hanno intercettato un aereo da ricognizione russo Ilyushin Il-20 in volo sul Mar Baltico, 30 chilometri a Nord di Leba. Lo riporta su X il ministro della Difesa polacco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. "La Russia ha testato nuovamente i nostri sistemi di deterrenza e difesa aerea - ha spiegato il ministro - non c'è stata alcuna violazione del nostro spazio aereo sul Baltico".
Nelle scorse ore, inoltre, The Economist ha rivelato quale sarebbe il timore più forte del presidente russo Vladimir Putin al momento: secondo lo zar, la conclusione della guerra con l'Ucraina senza il raggiungimento di almeno un obiettivo minimo, ovvero la conquista dell'intero Donbass, potrebbe rappresentare una minaccia per la sua sicurezza personale. "Mi impiccheranno", avrebbe detto Putin a diversi suoi stretti collaboratori in un certo momento della guerra, secondo una fonte informata.
Putin pialla l'Ucraina coi droni e pensa a una nuova invasioneNelle stesse ore in cui, ieri, l’inviato del Papa, monsignor Paul Gallagher, riferiva a Roma del suo viaggio a Mos...
Al momento, visto che a Kiev non sembrano esserci progressi per il suo esercito, il presidente russo avrebbe deciso di intensificare il conflitto e si starebbe preparando a mobilitare 300-400 mila persone, secondo quanto riferito dalle fonti della rivista. Inoltre, sono tornate nel mirino di Mosca le infrastrutture energetiche in Ucraina, insieme con gli obiettivi militari, colpiti da bombardamenti russi nelle ultime ore, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa di Mosca.