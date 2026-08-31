Putin, aereo russo sul Mar Baltico: "Un test", si alzano i caccia dell'Aeronautica polacca

Due caccia dell'Aeronautica militare polacca hanno intercettato un aereo da ricognizione russo Ilyushin Il-20 in volo sul Mar Baltico, 30 chilometri a Nord di Leba. Lo riporta su X il ministro della Difesa polacco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. "La Russia ha testato nuovamente i nostri sistemi di deterrenza e difesa aerea - ha spiegato il ministro - non c'è stata alcuna violazione del nostro spazio aereo sul Baltico".

Nelle scorse ore, inoltre, The Economist ha rivelato quale sarebbe il timore più forte del presidente russo Vladimir Putin al momento: secondo lo zar, la conclusione della guerra con l'Ucraina senza il raggiungimento di almeno un obiettivo minimo, ovvero la conquista dell'intero Donbass, potrebbe rappresentare una minaccia per la sua sicurezza personale. "Mi impiccheranno", avrebbe detto Putin a diversi suoi stretti collaboratori in un certo momento della guerra, secondo una fonte informata.