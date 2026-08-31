Inter, a Chivu la vittoria non basta: ecco cosa ha detto ai microfoni di Dazn

Tre punti sì, ma senza troppi sorrisi. Cristian Chivu si prende la vittoria dell’Inter a Cagliari, però al termine della gara richiama subito la squadra per le tante occasioni sprecate e per un finale che avrebbe potuto complicare una partita ormai indirizzata: "Dobbiamo essere più cinici sotto porta - ha spiegato l’allenatore nerazzurro ai microfoni di Dazn - Negli ultimi 10-15 minuti abbiamo un po' perso le distanze e loro sono riusciti a metterci un po' di paura. Abbiamo però capito il momento e ci siamo difesi di conseguenza”.

Il tecnico ha individuato soprattutto un problema di atteggiamento nella ripresa: "Nel secondo tempo abbiamo iniziato a piacerci, ci siamo disuniti. Metà squadra pensava in un modo, soprattutto centrocampisti e attaccanti, l'altra metà pensava di difendersi. Negli ultimi minuti abbiamo fatto quello che un allenatore deve fare: agire di conseguenza". Una lettura lucida, dunque, nonostante i tre punti portati a casa.