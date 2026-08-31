Inter, a Chivu la vittoria non basta: ecco cosa ha detto ai microfoni di Dazn

Tre punti sì, ma senza troppi sorrisi. Cristian Chivu si prende la vittoria dell’Inter a Cagliari, però al termine della gara richiama subito la squadra per le tante occasioni sprecate e per un finale che avrebbe potuto complicare una partita ormai indirizzata: "Dobbiamo essere più cinici sotto porta - ha spiegato l’allenatore nerazzurro ai microfoni di Dazn - Negli ultimi 10-15 minuti abbiamo un po' perso le distanze e loro sono riusciti a metterci un po' di paura. Abbiamo però capito il momento e ci siamo difesi di conseguenza”.
Il tecnico ha individuato soprattutto un problema di atteggiamento nella ripresa: "Nel secondo tempo abbiamo iniziato a piacerci, ci siamo disuniti. Metà squadra pensava in un modo, soprattutto centrocampisti e attaccanti, l'altra metà pensava di difendersi. Negli ultimi minuti abbiamo fatto quello che un allenatore deve fare: agire di conseguenza". Una lettura lucida, dunque, nonostante i tre punti portati a casa.
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All’orizzonte c’è già il primo grande appuntamento della stagione, con il Napoli atteso alla terza giornata. Chivu preferisce però non guardare troppo avanti: "Alla terza il Napoli che ha perso? Rispetto all'anno scorso abbiamo già tre punti in più. Speriamo di non ripetere la terza giornata dell'anno scorso. Noi siamo pronti ad affrontare una grande squadra come il Napoli, che ha vinto due anni fa il campionato e l'anno scorso è arrivata seconda. Entrambe ci tengono a vincere, ma c'è ancora tempo per prepararla. Ora godiamoci la vittoria, poi per il Napoli si vedrà”.
Infine, un passaggio sulla condizione fisica della rosa e sui giocatori rientrati dal Mondiale: "Non abbiamo tempo di fare amichevoli, devono trovare la condizione giocando partite vere - ha concluso il rumeno - Calhanoglu? Calha è Calha, non devo certo parlare di lui. Ma come lui Zielinski, Barella, Andy Diouf, Sucic e Stankovic. Abbiamo un centrocampo di grande qualità: alcuni si sono già calati nelle caratteristiche di questa squadra, i nuovi devono farlo il prima possibile”.