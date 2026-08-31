Lionel Messi si ritira dall'Argentina: "Non ho più nulla da dare"

Era nell'aria, ma ora è ufficiale. Lionel Messi ha dato l'addio all'Argentina, la sua Nazionale. La decisione del fenomeno in forza all'Inter Miami è arrivata due giorni dopo la finale di Coppa del Mondo persa contro la Spagna. Ma è stata resa pubblica soltanto oggi. Si chiude quindi uno dei capitoli più gloriosi della storia del calcio. Ma la Pulga non appenderà gli scarpini al chiodo: i tifosi di tutto il mondo potranno ancora ammirarlo in MLS.

"Dopo tutto questo tempo trascorso dalla finale, e dopo averci riflettuto a lungo - la lettera su Instagram di Messi -, voglio annunciare a tutti il ​​mio ritiro dalla Nazionale… È stata una decisione che mi ha ferito profondamente, e continua a farlo, ma capisco che sia il momento giusto. Giuro di aver sempre dato il massimo, non solo negli ultimi anni in cui abbiamo vinto tutto, ma anche prima. Ho sempre lottato e dato tutto per questa maglia, per regalarvi gioia e rendervi orgogliosi di essere argentini attraverso il calcio. Non resta molto tempo, i capitoli si stanno chiudendo e questo è uno di quelli che mi fa più male. Ho amato, amato e amerò per sempre far parte della Nazionale. Ho dato tutto quello che avevo; non ho più nulla da dare, e inoltre ci sono dei giovani giocatori promettenti che stanno crescendo dietro di me e che meritano di essere lì".

E ancora: "Grazie per tutto l'amore e il supporto che mi avete dimostrato in questi 20 anni. Mi mancherà tantissimo sentirvi tutti dall'interno. Ora sarò uno di voi, a fare il tifo e a sostenervi da bordo campo (nei momenti belli e in quelli brutti, ancora di più). Grazie alla mia famiglia per esserci sempre stata, per avermi accompagnato in questo bellissimo ma difficile viaggio. Grazie a tutti gli allenatori, compagni di squadra e dirigenti con cui ho avuto il privilegio di lavorare. Porto con me ricordi e momenti indimenticabili. Me ne vado con la pace e l'orgoglio di aver regalato a voi, insieme ai miei compagni di squadra, momenti da sogno. È stato incredibile viverlo con tutti voi. Vi voglio bene! Grazie, Dio, per avermi reso argentino. Forza Argentina! *Ho scritto queste parole il 21 luglio, due giorni dopo la finale. Oggi, dopo quello che è successo a mio padre, ne sono ancora più convinto di prima".