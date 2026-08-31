Meloni da record e FdI sbertuccia Bonaccini: "La miglior risposta degli italiani"

Il governo Meloni è diventato ufficialmente il più longevo della storia della Repubblica italiana. Insediatosi il 22 ottobre 2022, l'attuale esecutivo tocca oggi, 31 agosto 2026, i 1410 giorni di governo, superando il Berlusconi II. Un traguardo storico per Giorgia Meloni e la coalizione di centrodestra. Un traguardo che è segno di stabilità, solidità e credibilità. Un traguardo grazie al quale la destra può rispondere, con i numeri, agli attacchi lanciati in questi ultimi giorni da Stefano Bonaccini. L'ex presidente dell'Emilia Romagna aveva sostenuto che chi vota a destra è sostanzialmente un ignorante: "è il voto di chi ha poco studiato", aveva detto.

Ecco dunque che nell'annunciare le celebrazioni per il record registrato, la pagina social di Fratelli d'Italia, in riferimento a quelle parole, ha postato una foto di Schlein e Bonaccini accompagnata dalla scritta "La sinistra ti giudica perché non l'hai votata" e poi sotto "ma con il tuo voto hai fatto la storia". "Ti aspettiamo a Bari il 4 settembre".

Le celebrazioni con il popolo di Fratelli d'Italia si svolgeranno infatti nel porto del capoluogo barese, dove sono attese 10mila persone. L’appuntamento è fissato alle 19 nell’area del Terminal Crociere. "Celebreremo il governo più longevo della storia della Repubblica. È un evento storico", ha sottolineato con entusiasmo il segretario regionale pugliese di FdI e sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. "Probabilmente tra 20, 30 o 40 anni sui libri di storia si parlerà del governo più longevo della storia della Repubblica italiana e del fatto che a celebrare questo momento ci sarà stata Giorgia Meloni a Bari e in Puglia insieme alla classe dirigente pugliese e al popolo di Fratelli d’Italia. Questo ci riempie di orgoglio", ha aggiunto.