Adriano Stabile, paura per dem ferito in Ucraina: "Un drone caduto a poca distanza"

Adriano Stabile se l'è vista brutta. Il 38enne segretario provinciale del Partito democratico di Mantova è stato ferito mentre si trovava a Odessa , Ucraina. Stabile venerdì intorno alle 23 si trovava in taxi quando a un certo punto è stato sfiorato da un drone russo caduto a poca distanza. "Mi è andata bene: sono stato fortunato", ha ammesso prima di raccontare i dettagli dell'accaduto. Il conducente ha perso il controllo del veicolo che ha sbandato ed è rimasto coinvolto in un incidente nel quale il segretario dem è rimasto ferito. Nella giornata di domenica Stabile farà ritorno a casa, a Castiglione delle Stiviere. Era partito per l'Ucraina come volontario del Movimento europeo di azione non violenta.

"Ero in taxi - ha spiegato Stabile come riportato dal Corriere della Sera - e mi stavo dirigendo verso il quartiere di Arcadia e la relativa spiaggia. È una zona a una ventina di chilometri dal porto di Odessa ed è relativamente tranquilla: più che Arcadia infatti nel mirino dell’esercito russo c’è il porto, con i vari traffici che vi si svolgono. Ma mentre stavamo procedendo, un drone è improvvisamente caduto a poca distanza dal taxi a bordo del quale mi trovavo. Il conducente ha perso il controllo e ha sbandato e siamo rimasti coinvolti in un incidente. Sono anche svenuto e fortunatamente sono stato riportato al mio alloggio dalla polizia ucraina. Non ci sono stati morti o feriti gravi. Ora sto rientrando a Castiglione". Nel corso dell’episodio Stabile ha subito alcuni traumi e ferite al viso. "Penso di essermi anche slogato la mandibola: mi fa piuttosto male e fatico a parlare".

Immediata la solidarietà espressa dai Radicali di Mantova: "Ad Adriano - si legge in una nota firmata dal segretario provinciale Francesco Liotta Violi - ci unisce il sostegno senza ambiguità alla resistenza civile e militare ucraina e la solidarietà verso un popolo aggredito, che da anni difende la propria libertà e indipendenza dall’invasione criminale voluta dal regime di Putin. Ad Adriano, alle altre persone rimaste coinvolte nell’attacco e a tutti i volontari che continuano a operare in Ucraina va la nostra piena solidarietà e vicinanza, insieme all’augurio di una pronta guarigione".