La flotta russa nel mirino dell'Europa

Su Kiev la guerra si vede, ogni notte arrivano più droni e più missili. Ma è proteiforme e in Europa quella stessa guerra è progettata per non vedersi. Il drone esplosivo trovato il 4 agosto a Lipsia-Halle non portava firma. Il governo tedesco ha impiegato quasi un mese per dire che era russo, ha individuato due sospetti, un bielorusso e un lettone, entrambi con passaporto russo, e mette in conto di non prenderli mai. Da allora la sfilza si è allungata ancora. Nel Brandeburgo la sottostazione della centrale a lignite di Jaenschwalde è stata colpita con razzi artigianali carichi di esplosivo e la polizia indaga per terrorismo. Fra martedì e mercoledì a Monaco sono volate bottiglie incendiarie contro un cantiere davanti alla Rohde & Schwarz, che lavora anche per la difesa: la polizia ha fermato due cittadini bulgari e non sa se il bersaglio fosse l’azienda. In Renania, dove accanto a un’altra sottostazione sono spuntati sei ordigni in un campo di mais, le indagini non escludono né uno Stato straniero né l’estremismo di sinistra. Alexander Dobrindt, ministro dell’Interno, ripete che la Germania «non è in guerra, ma è quotidianamente bersaglio di una guerra ibrida».

COME RISARCIMENTO

In mare la stessa guerra è arrivata alle Svalbard: a Barentsburg, il villaggio minerario di 300 abitanti che Mosca tiene in casa d’altri, mercoledì la guardia costiera norvegese ha bloccato la Professor Molchanov, nave oceanografica russa di 42 anni. È sotto sequestro perché la Russia deve 4,22 miliardi di dollari a Naftogaz, gruppo energetico statale ucraino. Il risarcimento è stato fissato nel 2023 da un arbitrato dell’Aia per i giacimenti confiscati in Crimea e mai pagato. Ovviamente. Il sequestro è stato disposto dal tribunale norvegese di Nord-Troms e Senja. Lì il ministro russo per l’Artico, Alexei Chekunkov, ha annunciato che farà ricorso «contro questo sequestro illegale» e da Mosca hanno fatto sapere di aver convocato l’ambasciatore norvegese Heidi Olufse. Altre navi russe, le petroliere della flotta ombra stavolta, potrebbero finire sotto sequestro fanno sapere da Berlino. Nate per permettere al Cremlino di negare che fossero sue, quelle imbarcazioni che un tempo si nascondevano con proprietà in scatole societarie, bandiere di Panama e Liberia, segnali di posizione spenti, adesso infatti si vedono benissimo.