Mauro Corona umilia Ranucci: "Perché oggi è altamente ridicolo"

Cambia il giorno, da martedì a mercoledì sera, e Bianca Berlinguer ringrazia: la nuova stagione di È sempre Cartabianca su Rete 4 parte forte, con 771mila spettatori e il 7,72% di share. Prime scintille con Giuseppe Cruciani e Mauro Corona, d’accordo su Sigfrido Ranucci. «Credo che si sia procurato da solo i guai, dunque il vittimismo di Ranucci oggi la trovo una cosa altamente ridicola e penso che l’unico responsabile di questa vicenda sia Ranucci stesso che aveva una relazione molto stretta con colui che gli ha messo la bomba, una storia che ricorda i film all’italiana», attacca il conduttore de La Zanzara su Radio 24. Gli fa eco lo scrittore-montanaro: «Mi dispiace, ho molto affetto per Ranucci ma qualora anche gli avessero lasciato la conduzione di Report ormai il vaso si è incrinato. E' come un vaso di cristallo rotto e incollato». Troppi sospetti, troppe ombre dopo l’attentato e gli sviluppi giudiziari su Lavitola: «Io fossi stato in lui sarei andato via subito da Report e avrei detto: “Finché le cose non sono chiare, mi tolgo dal programma”».
È sempre Cartabianca, Berlinguer gela Vannacci: "Questo me lo deve spiegare""Allora ma che bisogno c'è per una povera donna che si reca ad abortire che non può magari permet...
Si passa poi alla cronaca nera, con la morte a Palermo per difterite della bimba di 4 anni non vaccinata: «Oggi lo scandalo non è che la bambina non è vaccinata, perché la mamma lo ha dichiarato all’ingresso del pronto soccorso, lo scandalo è che si muoia di difterite», è la polemica innescata da Raffaella Regoli, inviata di Mario Giordano a Fuori dal coro e ospite in studio. Segue scontro con il virologo Fabrizio Pregliasco sui vaccini obbligatori. Tema che scalda i social proprio come il meteo. Basta leggere gli insulti piovuti sulla testa del colonnello Mario Giuliacci per delle sue previsioni errate. «C’è gente ignorante, ci sono tuttologi che ascoltano e pensano che le previsioni debbano dare certezza: guardate sul vocabolario cosa significa la parola previsioni... È legittimo dire che ho sbagliato le previsioni, ma le offese sono un’altra cosa», si sfoga il meteorologo.
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Infine, l’intervista a tutto campo al generale Roberto Vannacci, il cuore della serata. Dall’educazione militare a scuola alla remigrazione, dalle alleanze fino all’aborto. Il leader di Futuro nazionale, contrario, viene messo sotto torchio dalla Berlinguer: «Me lo spieghi però», «Se mi lascia parlare glielo spiego subito». Si respira una certa tensione, e siamo solo a inizio corsa.