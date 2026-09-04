Libero logo
Ranucci-Report
Alessandro Di Battista
Calciomercato

Mauro Corona umilia Ranucci: "Perché oggi è altamente ridicolo"

di Claudio Brigliadorivenerdì 4 settembre 2026
Mauro Corona umilia Ranucci: "Perché oggi è altamente ridicolo"

2' di lettura

Cambia il giorno, da martedì a mercoledì sera, e Bianca Berlinguer ringrazia: la nuova stagione di È sempre Cartabianca su Rete 4 parte forte, con 771mila spettatori e il 7,72% di share. Prime scintille con Giuseppe Cruciani e Mauro Corona, d’accordo su Sigfrido Ranucci. «Credo che si sia procurato da solo i guai, dunque il vittimismo di Ranucci oggi la trovo una cosa altamente ridicola e penso che l’unico responsabile di questa vicenda sia Ranucci stesso che aveva una relazione molto stretta con colui che gli ha messo la bomba, una storia che ricorda i film all’italiana», attacca il conduttore de La Zanzara su Radio 24. Gli fa eco lo scrittore-montanaro: «Mi dispiace, ho molto affetto per Ranucci ma qualora anche gli avessero lasciato la conduzione di Report ormai il vaso si è incrinato. E' come un vaso di cristallo rotto e incollato». Troppi sospetti, troppe ombre dopo l’attentato e gli sviluppi giudiziari su Lavitola: «Io fossi stato in lui sarei andato via subito da Report e avrei detto: “Finché le cose non sono chiare, mi tolgo dal programma”».

È sempre Cartabianca, Berlinguer gela Vannacci: "Questo me lo deve spiegare"

"Allora ma che bisogno c'è per una povera donna che si reca ad abortire che non può magari permet...

Si passa poi alla cronaca nera, con la morte a Palermo per difterite della bimba di 4 anni non vaccinata: «Oggi lo scandalo non è che la bambina non è vaccinata, perché la mamma lo ha dichiarato all’ingresso del pronto soccorso, lo scandalo è che si muoia di difterite», è la polemica innescata da Raffaella Regoli, inviata di Mario Giordano a Fuori dal coro e ospite in studio. Segue scontro con il virologo Fabrizio Pregliasco sui vaccini obbligatori. Tema che scalda i social proprio come il meteo. Basta leggere gli insulti piovuti sulla testa del colonnello Mario Giuliacci per delle sue previsioni errate. «C’è gente ignorante, ci sono tuttologi che ascoltano e pensano che le previsioni debbano dare certezza: guardate sul vocabolario cosa significa la parola previsioni... È legittimo dire che ho sbagliato le previsioni, ma le offese sono un’altra cosa», si sfoga il meteorologo.

Mario Giuliacci sbrocca dalla Berlinguer: "Vecchio scemo"

"Vecchio scemo". Il colonnello Mario Giuliacci si è sfogato a È sempre Cartabianca, il programma...

Infine, l’intervista a tutto campo al generale Roberto Vannacci, il cuore della serata. Dall’educazione militare a scuola alla remigrazione, dalle alleanze fino all’aborto. Il leader di Futuro nazionale, contrario, viene messo sotto torchio dalla Berlinguer: «Me lo spieghi però», «Se mi lascia parlare glielo spiego subito». Si respira una certa tensione, e siamo solo a inizio corsa.

tag
mauro corona
sigfrido ranucci

Un'ambulanza per il fuori controllo Ranucci

Sigfrido Ranucci resterà in Rai, farà il giornalista altrove o scenderà in politica?

Incontenibile Sigfrido Ranucci, ego impazzito: "Anche in Pakistan si parla del mio caso"

ti potrebbero interessare

Report, Claudia Di Pasquale nuova co-conduttrice: chi è

Report, Claudia Di Pasquale nuova co-conduttrice: chi è

Report pronto alla messa in onda, si oppone solo Ranucci: il retroscena

Report pronto alla messa in onda, si oppone solo Ranucci: il retroscena

Pietro Senaldi
E' sempre Cartabianca, Cruciani contro Ranucci: "Altamente ridicolo, si è messo nei guai da solo"

E' sempre Cartabianca, Cruciani contro Ranucci: "Altamente ridicolo, si è messo nei guai da solo"

E' sempre CartaBianca, la Regoli e la difterite: "Lo scandalo non è la bimba non vaccinata"

E' sempre CartaBianca, la Regoli e la difterite: "Lo scandalo non è la bimba non vaccinata"