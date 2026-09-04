Mauro Corona umilia Ranucci: "Perché oggi è altamente ridicolo"

Cambia il giorno, da martedì a mercoledì sera, e Bianca Berlinguer ringrazia: la nuova stagione di È sempre Cartabianca su Rete 4 parte forte, con 771mila spettatori e il 7,72% di share. Prime scintille con Giuseppe Cruciani e Mauro Corona, d’accordo su Sigfrido Ranucci. «Credo che si sia procurato da solo i guai, dunque il vittimismo di Ranucci oggi la trovo una cosa altamente ridicola e penso che l’unico responsabile di questa vicenda sia Ranucci stesso che aveva una relazione molto stretta con colui che gli ha messo la bomba, una storia che ricorda i film all’italiana», attacca il conduttore de La Zanzara su Radio 24. Gli fa eco lo scrittore-montanaro: «Mi dispiace, ho molto affetto per Ranucci ma qualora anche gli avessero lasciato la conduzione di Report ormai il vaso si è incrinato. E' come un vaso di cristallo rotto e incollato». Troppi sospetti, troppe ombre dopo l’attentato e gli sviluppi giudiziari su Lavitola: «Io fossi stato in lui sarei andato via subito da Report e avrei detto: “Finché le cose non sono chiare, mi tolgo dal programma”».