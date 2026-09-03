Afd vola in Germania? L'opposizione risponde col porno e masturbandosi

La Germania è sintonizzata sulle elezioni che si terranno il prossimo 6 settembre nel land orientale della Sassonia-Anhalt. Voto che permetterà il rinnovamento del parlamento regionale e per la prima volta lo spauracchio dell’antifascismo internazionale, leggasi Afd, potrebbe ottenere la maggioranza dell’assemblea locale. E il resto della politica teutonica, quindi, che fa? Per combattere il ritorno del nazismo, si è gettata sul sesso. Roba da far regredire a livello di educande i registi del genere cinematografico nazisploitation, tipo Tinto Brass (Salon Kitty) e Liliana Cavani (Il portiere di notte). In pratica dove la cellulosa fa incontrare la libido e le SS.

Partiamo però soft.

Già vediamo il cancellerie Friedrich Merz sbuffare al cospetto della candidata al consiglio comunale di Wildeshausen, questa volta in Bassa Sassonia, del suo partito - ovvero la Cdu - Corinna Jodeit. La 38enne ha posato, nelle foto utilizzate per i manifesti elettorali, con una collana dorata adornata dalla scritta “milf”. Dall’inglese «mom I’d like to fuck», la traduzione non serve. «È solo un gioiello e non ha nulla a che vedere con la competenza», ha dichiarato al giornale Kreiszeitung. «Mi piace essere madre. Ma non solo questo», l’avevamo capito. Ora che abbiamo alzato i gradi è qui che la politica tedesca abbassa i pantaloni. Prima andiamo a Mannheim, Germania sudoccidentale. Il consigliere comunale, Julien Ferrat, di Die Mannheimer ha affermato di aver organizzato un’orgia con scambisti nei locali del Municipio. L’agenzia Swr riferisce che Ferrat è stato visto in comune, la sera dell’ammucchiata, in compagnia di altre persone. Alla copula avrebbero partecipato sette uomini e due donne, quote rosa non rispettate, di età compresa tra i 28 e i 55 anni.