De Benedetti, il flop del gufo rosso: cosa diceva 4 anni fa su Meloni

Chissà se stasera, quando parlerà dal palco di Bari, Giorgia Meloni li chiamerà per nome e ricorderà le loro parole. Probabilmente no, anche perché sarebbe un elenco che non finisce più e oggi è giorno di festa. È pure merito loro, però, se adesso guida il governo più longevo della repubblica. Lei lo sa, infatti ripete spesso che «i nemici sono utili, uno sprone a fare cose che altrimenti pensi di poter rimandare, a superare i tuoi limiti e correggere i tuoi errori».

A lungo, i suoi nemici hanno avuto il tono di Cassandra, la profetessa di sventure cui nessuno credeva, e però diceva la verità, perché aveva il dono maledetto della preveggenza. Quattro anni dopo, sappiamo che l’unica capacità che avevano era arrendersi al livore, confondere l’ideologia con l’analisi, le loro convinzioni con una realtà che si è rivelata molto diversa.