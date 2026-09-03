Ceuta, 17enne morto senza assistenza medica. Ma la sinistra elogia Sanchez

Un ragazzo marocchino di 17 anni è morto all'interno del centro di accoglienza "La Esperanza" di Ceuta, enclave spagnola nel Nord Africa. Il giovane, affetto da diabete, sarebbe stato colpito da una grave crisi ipoglicemica. Era arrivato nel territorio nella notte tra il 30 e il 31 luglio, durante una fase di forte pressione migratoria.

Secondo quanto riportato, nonostante le sue condizioni di salute e la necessità di un monitoraggio medico, i controlli effettuati nella struttura non avrebbero impedito il tragico epilogo. A trovare il corpo è stato il compagno di stanza, che ha immediatamente dato l'allarme. Per il 17enne, però, i soccorsi sono stati inutili.