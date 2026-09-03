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Carlos Alcaraz, voci inquietanti: "Possibile un altro stop"

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giovedì 3 settembre 2026
Carlos Alcaraz, voci inquietanti: "Possibile un altro stop"

1' di lettura

"Beh, a essere sincero ho preso una pausa più lunga di quanto avrei voluto". Buona la prima per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è tornato a giocare dopo il lungo stop dovuto al brutto infortunio al polso. Il numero de al mondo ha scelto lo Us Open, l'ultimo grande Slam della stagione, per tentare la scalata alla prima posizione del ranking Atp, attualmente occupata da Jannik Sinner. Anche se non ha escluso che in futuro possa decidere di fermarsi ancora una volta. Il motivo? Riposo. 

"Vedendo quanto è fittizio il calendario, anche se non vorrei mai fermarmi per un infortunio, in futuro mi prenderò sicuramente delle pause lunghe - ha spiegato Alcaraz -. Magari non di quattro mesi, ma di un mese o due, saltando alcuni tornei, perché è impossibile giocarli tutti. Stanno aggiungendo tornei sempre più importanti e in un certo senso ci costringono a giocare. Puoi decidere il tuo calendario e saltarne uno o due, ma ci sono i Masters 1000, i Grandi Slam…".

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E ancora: "Alla fine giocheremmo 40 settimane all'anno se dovessimo disputare tutti i tornei obbligatori richiesti dall'Atp. È impossibile. Vediamo molti giocatori infortunarsi e stancarsi, e se non si fa qualcosa la situazione peggiorerà in futuro. Per me fermarmi a causa di un infortunio non è stato bello, ma quello che posso dire è che in futuro mi prenderò delle pause e salterò dei tornei di sicuro".

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