"Non mangiate il tiramisù": l'Inghilterra versa fango sull'Italia

Una fetta di tiramisù in primo piano, scelta dal Daily Mail per accompagnare un nuovo allarme sulla salmonella nel Regno Unito. Il dolce italiano, però, sarebbe soltanto il simbolo di un problema più ampio: l'attenzione degli esperti è rivolta soprattutto alle uova importate, considerate all'origine dell'epidemia.

Secondo il quotidiano britannico, nel Paese sono stati registrati oltre 500 casi di salmonella e due decessi collegati ai focolai. Le autorità ritengono che il numero reale delle infezioni possa essere superiore. Le uova britanniche contrassegnate con il marchio Red Lion sono invece considerate a basso rischio, mentre maggiori preoccupazioni riguardano quelle provenienti dall'estero.

L'allerta riguarda anche gli alimenti preparati con uova crude o poco cotte, tra cui tiramisù e mousse al cioccolato. L'esperta di sicurezza alimentare Natalie Stanton ha invitato i consumatori, soprattutto quando mangiano fuori casa, a informarsi sull'origine delle uova utilizzate nei piatti.

Il tiramisù, dunque, non sarebbe il responsabile diretto dell'emergenza, ma uno degli alimenti attraverso cui potrebbe verificarsi un'esposizione al batterio. Una precisazione importante riguarda l'Italia: nei ristoranti e nei bar è obbligatorio utilizzare uova pastorizzate per la preparazione del tiramisù.

L'avvertimento britannico si estende inoltre ai formaggi a pasta molle, come Brie e Camembert, ritenuti più favorevoli alla proliferazione batterica per il loro maggiore contenuto d'acqua e la minore acidità. Particolare prudenza viene raccomandata alle persone più vulnerabili alle infezioni alimentari.