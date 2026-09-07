Franco Gabrielli, il "gaffeur" mira a un ministero col campo largo

E sulla sicurezza non si limita alle presentazioni: dispensa suggerimenti e proposte. Nella stagione appena conclusa è stato inoltre una presenza fissa nei talk di La7, da Formigli a Gruber. Un terreno ideale per attaccare il governo. L'avvicinamento dell'ex-capo della Polizia all'area progressista, del resto, viene da lontano. Da giovane si iscrive alla sinistra Dc, l'area che faceva capo a De Mita e Mattarella. Poi una lunga carriera ai vertici della pubblica amministrazione: prefetto di Roma, dirigente dei Servizi, capo della Polizia e della Protezione civile.

Fino alla nomina, durante il governo Draghi, a sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Intelligence. C’è, però, chi storce il naso: Gabrielli al Viminale rischia di non entusiasmare gli uomini in divisa. L'ex-prefetto di Roma è reduce, infatti, da una polemica con le forze dell'ordine sul caso Ramy, il giovane morto a Milano nel novembre 2024 durante un inseguimento con i carabinieri e dopo aver forzato un posto di blocco. Gabrielli si era schierato contro gli agenti, definendo non corretto il loro comportamento. Parole che, secondo il testo, avevano fatto infuriare i poliziotti. C'è, poi, un'altra vecchia gaffe: da ex-capo della Polizia presenziò a un evento nazionale senza giacca e cravatta, mentre gli agenti in alta uniforme grondavano sudore. La scena diventò virale sui social. Sul piano politico, Gabrielli sarebbe il nome sostenuto da un pezzo del Pd, l'area riformista vicina a Lorenzo Guerini. I renziani, però, si sarebbero raffreddati, puntando sulla sindaca di Genova, Silvia Salis. L'alternativa resta Giorgio Gori. E nel centro del Campo Largo c'è già Alessandro Onorato con Civico per l'Italia, sostenuto da Conte e Bettini, deciso a mettere Renzi fuori gioco. La partita a scacchi è solo agli inizi.