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Gp Monza, Leclerc-Hamilton: inatteso asse contro la Ferrari dopo lo scontro

di Lorenzo Pastuglialunedì 7 settembre 2026
Gp Monza, Leclerc-Hamilton: inatteso asse contro la Ferrari dopo lo scontro

2' di lettura

Hamilton indica la strada, Leclerc gli dà ragione. Dopo il disastroso Gran Premio d’Italia della Ferrari, il britannico ha spiegato cosa avrebbe dovuto fare la squadra a Monza e il monegasco ha riconosciuto che la gestione del duello alla prima variante è stata eccessiva. "Se avessimo bloccato le posizioni, saremmo stati in una posizione molto migliore", ha detto Hamilton, ripensando a una gara nella quale la Rossa aveva entrambe le monoposto in seconda fila e ha finito per perdere subito una delle sue carte migliori.

Il riferimento è al primo giro, quando Hamilton ha provato ad attaccare Leclerc all’interno della Prima Variante. Charles ha difeso la posizione stringendo la traiettoria, Lewis è finito largo e ha perso diverse posizioni dopo essere passato sulla ghiaia. Pochi minuti più tardi, poi, Leclerc è uscito di scena alla Parabolica mentre Hamilton ha dovuto rimontare fino al sesto posto. Un esito che ha lasciato il sette volte campione del mondo "devastato", soprattutto pensando al risultato che la Ferrari avrebbe potuto ottenere.

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Non è un caso che Hamilton, alla vigilia, avesse chiesto di "lavorare come squadra". Il britannico ha infatti indicato nella gestione delle posizioni una delle chiavi del risultato mancato, prendendo come riferimento anche quanto fatto dalla Mercedes con George Russell e Kimi Antonelli. Leclerc non ha cercato alibi e ha sposato la lettura del compagno: "Siamo andati troppo oltre qui". Il monegasco ha spiegato di aver provato a stringere il più possibile alla prima variante, riconoscendo che quella scelta si è rivelata sbagliata.

Resta inoltre da capire quanto abbia inciso una risposta intermittente della power unit, con Charles che ha segnalato una differenza nell’erogazione tra il primo e il secondo giro. Ferrari analizzerà i dati, ma Vasseur ha già fotografato il problema: "Dobbiamo discutere con entrambi, è un peccato. La situazione non è ideale". A Monza, insomma, la Ferrari ha trasformato una seconda fila promettente in un'altra occasione persa.

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