Gp Monza, Leclerc-Hamilton: inatteso asse contro la Ferrari dopo lo scontro

Hamilton indica la strada, Leclerc gli dà ragione. Dopo il disastroso Gran Premio d’Italia della Ferrari, il britannico ha spiegato cosa avrebbe dovuto fare la squadra a Monza e il monegasco ha riconosciuto che la gestione del duello alla prima variante è stata eccessiva. "Se avessimo bloccato le posizioni, saremmo stati in una posizione molto migliore", ha detto Hamilton, ripensando a una gara nella quale la Rossa aveva entrambe le monoposto in seconda fila e ha finito per perdere subito una delle sue carte migliori.

Il riferimento è al primo giro, quando Hamilton ha provato ad attaccare Leclerc all’interno della Prima Variante. Charles ha difeso la posizione stringendo la traiettoria, Lewis è finito largo e ha perso diverse posizioni dopo essere passato sulla ghiaia. Pochi minuti più tardi, poi, Leclerc è uscito di scena alla Parabolica mentre Hamilton ha dovuto rimontare fino al sesto posto. Un esito che ha lasciato il sette volte campione del mondo "devastato", soprattutto pensando al risultato che la Ferrari avrebbe potuto ottenere.