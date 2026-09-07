Lewis Hamilton furioso, "voglio regole scritte": il diktat alla Ferrari

Che il Gp di Monza non sia andato come molti tifosi italiani avevano sognato è piuttosto evidente: il contatto tra Leclerc e Hamilton prima - causato da un errore del monegasco - e lo schianto di Charles contro le barriere dopo, hanno lasciato un forte amaro in bocca a tutti i fan del Cavallino. Le cattive notizie, però, potrebbero non essere finite qui.

Nel post gara, Lewis Hamilton ha usato parole particolarmente dure sia nei confronti del compagno di squadra sia verso la propria Scuderia. Dichiarazioni che potrebbero incrinare gli equilibri interni al team. "L’incidente con Charles? Io non corro in maniera sporca, sono corretto e ho sempre lasciato spazio" - ha detto Hamilton - "Charles ha detto che siamo andati troppo oltre? Non c’è nessun noi, mi ha spinto fuori".