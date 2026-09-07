Lewis Hamilton furioso, "voglio regole scritte": il diktat alla Ferrari

Che il Gp di Monza non sia andato come molti tifosi italiani avevano sognato è piuttosto evidente: il contatto tra Leclerc e Hamilton prima - causato da un errore del monegasco - e lo schianto di Charles contro le barriere dopo, hanno lasciato un forte amaro in bocca a tutti i fan del Cavallino. Le cattive notizie, però, potrebbero non essere finite qui.
Nel post gara, Lewis Hamilton ha usato parole particolarmente dure sia nei confronti del compagno di squadra sia verso la propria Scuderia. Dichiarazioni che potrebbero incrinare gli equilibri interni al team. "L’incidente con Charles? Io non corro in maniera sporca, sono corretto e ho sempre lasciato spazio" - ha detto Hamilton - "Charles ha detto che siamo andati troppo oltre? Non c’è nessun noi, mi ha spinto fuori".
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Rivolgendosi al team, il britannico ha rincarato la dose: "Ho provato a essere rispettoso e a non mettere in pericolo la squadra. Sta tutto nelle regole d’ingaggio. In Mercedes le avevamo scritte, qui no. Dovremo provare a risolvere questa situazione". Insomma, la delusione per aver mancato il podio per la terza gara consecutiva è tanta. E il nervosismo che serpeggia nei box sembra sempre più difficile da nascondere.
Anche le parole di Fred Vasseur lasciano trasparire una certa preoccupazione: "Sapevamo che sarebbe stata una gara dura, ma è andata peggio del previsto. Perdevamo posizioni e quando avevamo l’opportunità non riuscivamo a superare. L’incidente tra i piloti? Dovremo discutere con entrambi. Iniziare una gara con una delle due macchine che si trova poi in ottava posizione non è certo l’ideale". In vista del Gp di Spagna, in programma il prossimo weekend, la Ferrari dovrà a tutti i costi trovare il modo di invertire la rotta. L’obiettivo è rialzare la testa e tornare, almeno, a lottare per il podio.