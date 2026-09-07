Germania, immigrati e ideologia green: la mano della Merkel dietro il suicidio tedesco

Il risultato era atteso, magari non con le proporzioni uscite dalle urne che rappresentano un sonoro ceffone all’Europa ma l’onda subito ribattezzata “nera” nella Sassonia-Anhalt da ieri è un dato di fatto. Ora le vie praticabili sono due: la demonizzazione assoluta o la comprensione del fenomeno per fornire risposte politiche adeguate. «Parliamo di una regione povera e depressa – commenta Paola Concia, ex parlamentare del Pd da anni stabilmente residente in Germania – dove il fattore che ha determinato il successo di Afd è stato soprattutto il risentimento. Un voto di protesta e di delusione che è un messaggio alla Germania dell’Ovest cui dobbiamo aggiungere il fatto che Merz è il cancelliere più impopolare della storia tedesca e l’antipatia per la sinistra di Spd che ha sempre governato e non ha mai fatto autocritica». Per Concia ora è impossibile considerare questa massa di elettori come il male assoluto: «Dire che sono tutti nazisti è una stupidaggine, il loro programma, a cominciare dalle classi differenziali, è agghiacciante ma è anche vero che quando una forza anti-sistema arriva al governo viene messa alla prova, si potrà così vedere che cosa riusciranno a realizzare e quanto contano le promesse elettorali fatte». Infine sul voto secondo Paola Concia ha pesato anche un ulteriore elemento: la paura della guerra, la questione identitaria che è un tasto su cui batte molto Afd, affermando che è ora di farla finita col senso di colpa dei tedeschi per la fase del nazionalsocialismo. «Loro dicono più Bismarck e meno Hitler ma è un modo molto paraculo per non dare un giudizio sul Terzo Reich considerando che molti dirigenti proprio su questo hanno fatto scivoloni notevoli».

LA MAMMA DI VANNACCI

Alice Weidel è il volto moderato del partito ma non tutti dentro Afd sono come lei, che è comunque la mamma di Vannacci. «Il generale ha copiato tutto da Afd». Al partito dell’ultradestra manca un seggio per governare in solitaria, ma il cordone sanitario attorno al partito che in Sassonia è rappresentato dal candidato governatore Ulrich Sigmund è stato infranto guarda caso proprio dall’ultrasinistra (anche loro filorussi) della Bsw, la cui candidata Claudia Wittig si è detta disponibile a costruire un ponte con Afd anche se Sigmund ha dichiarato di non ritenerla inaffidabile. Magdeburgo, la capitale della Sassonia, ha 240mila abitanti, e qui due anni fa un profugo dall’Arabia saudita investì con un’auto la folla al mercatino di Natale. Ci furono sei vittime tra cui un bambino e cinque donne. Un episodio che ha fatto crescere il risentimento verso il governo di Berlino.