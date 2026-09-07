Carlos Alcaraz, impressionante vuoto di memoria: "Oh mio Dio..."

Carlos Alcaraz ha scoperto in diretta chi affronterà nei quarti di finale dello "US Open". Il momento è arrivato subito dopo la vittoria in tre set contro Tommy Paul, quando Andy Roddick gli ha chiesto di parlare del prossimo avversario. Il problema? Alcaraz aveva capito male il tabellone e pensava di dover giocare contro Frances Tiafoe. “Oh mio Dio”, ha esclamato il 23enne spagnolo, prima di scoppiare a ridere.

Roddick gli aveva appena chiesto un commento sulle possibili sfide contro Ben Shelton o Stefanos Tsitsipas, ma Carlos è rimasto spiazzato. “Ripetilo, ripetilo”, ha detto all'ex numero uno del mondo, che ha ribadito la domanda. A quel punto la sorpresa è diventata una risata: “Oh mio Dio, pensavo che sarebbe stato Tiafoe, grazie”. Roddick ha colto l'occasione per scherzare: “Sorpresa! Prego”.

Alcaraz ha poi ammesso candidamente di non aver controllato bene gli accoppiamenti: “Non l'avevo guardato bene. Va bene, va bene, concentriamoci di nuovo. Guarderò sicuramente la partita stasera”. E quella partita gli ha dato la risposta: Shelton ha superato Tsitsipas in tre set e sarà quindi lui il prossimo avversario dello spagnolo. Per Alcaraz si tratta del primo quarto di finale a New York dopo il rientro nel circuito. Il numero 3 del mondo era fermo da circa quattro mesi e mezzo per il problema al polso e aveva giocato l'ultima partita a Barcellona il 14 aprile. Ora, dopo quattro vittorie consecutive, si trova a un passo dalla semifinale, con Sinner assente e Tiafoe-Michelsen dall'altra parte del possibile incrocio. Prima, però, dovrà fare i conti con il mancino americano.