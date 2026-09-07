Jannik Sinner e la "fuga" da Monza: cosa filtra sulle sue condizioni

Jannik Sinner fugge via da Monza e Matteo Berrettini trasforma quella fuga in un piccolo indizio sulle condizioni del numero uno al mondo. I due tennisti azzurri sono arrivati insieme all’autodromo per assistere al Gran Premio d’Italia, ma l’altoatesino ha evitato di fermarsi a lungo davanti alle telecamere. A rassicurare tutti, però, ci ha pensato l’amico romano. "Siamo arrivati insieme, sta bene, lo hai visto?", ha raccontato il romano a Sky. Quando il giornalista gli ha fatto notare che Sinner era praticamente scappato via, il romano ha sorriso: "Allora significa che sta bene, se scappa via sta bene".

Jannik Sinner has arrived at the Monza Paddock ️



Sky Sport pic.twitter.com/GNJsAkGy6J — jannik sinner files (@jannik_files) September 6, 2026

Un siparietto semplice, ma che arriva nel momento giusto, considerando che Sinner è stato costretto a saltare gli US Open per un problema al ginocchio. L’altoatesino ha scelto Monza per una giornata lontano dal tennis, insieme al padre e a Berrettini. Grande appassionato di motori, non ha rinunciato nemmeno a salutare Kimi Antonelli, suo amico e protagonista della domenica di Formula 1.