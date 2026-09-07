"Paola Egonu dalla Nigeria!": esplode il caso sul telecronista

All’ingresso di Paola Egonu ha detto “dalla Nigeria”, mentre per Myriam Sylla ha specificato “dalla Costa d’Avorio”. Per Ekaterina Antropova ha indicato “dalla Russia” e per Sarah Fahr “dalla Germania”. Le dichiarazioni hanno provocato numerose reazioni sui social, con diversi utenti che hanno parlato apertamente di razzismo, trasformando la presentazione delle atlete in un caso destinato a far discutere.

"Credo che l'Italia stia facendo passi in avanti per quanto riguarda l'odio nello sport perché se ne...

La polemica ha fatto da sfondo a una finale amara per l’Italia di Julio Velasco. Davanti ai circa 16mila spettatori del Sinan Erdem Sports Hall, le azzurre sono state sconfitte 3-2 dalla Turchia di Daniele Santarelli, al termine di una partita combattuta e ricca di ribaltamenti.

Dopo aver vinto il primo e il terzo set, l’Italia ha subito la rimonta delle padrone di casa, trascinate da Melissa Vargas, autrice di 28 punti e decisiva soprattutto negli ultimi due parziali. Il match si è chiuso con il punteggio di 16-25, 25-22, 12-25, 25-21, 15-10.

Sfuma così per le azzurre la possibilità di conquistare il titolo europeo dopo Mondiale e Olimpiadi. Anche il pass per Los Angeles 2028 dovrà essere conquistato attraverso il Mondiale 2027 o il ranking mondiale.