Ucraina, nonnina neutralizza drone russo: il gesto eroico dell'anziana

Una nonna ucraina riesce, da sola, a disattivare un drone russo. Lo si vede in un filmato che sarebbe stato ripreso dallo stesso personale militare russo e poi diffuso dai media ucraini. La donna agisce velocemente: in circa dieci secondi si avvicina al dispositivo e ne stacca la batteria, rendendolo così inutilizzabile. È successo nei pressi di Zaporizhzhia. Una scena che ha dell'incredibile, ma non solo. Il gesto dell'anziana, infatti, avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori, dal momento che un drone apparentemente fuori uso potrebbe ancora trasportare un ordigno o essere stato minato.

Intanto, nelle scorse ore il leader ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto sapere che la Russia avrebbe preso di mira il suo aereo per ben due volte nelle ultime settimane. Lo ha dichiarato in un'intervista esclusiva rilasciata alla CBS News: "Il mio aereo presidenziale si trovava in Moldavia, ed è per questo che hanno attaccato la Moldavia. Quando siamo tornati a casa, passando di nuovo per Chișinău, hanno fatto la stessa cosa".

Funzionari ucraini hanno poi riferito che tutti i membri della delegazione presidenziale erano al sicuro e che nei giorni scorsi non era chiaro se l'incidente fosse intenzionale. Secondo Zelensky, l'episodio rientrerebbe in una strategia russa volta a intimidire lui e altri leader stranieri. Domenica 13 settembre, invece, un drone russo ha colpito un treno passeggeri che trasportava diplomatici stranieri in visita in Ucraina, tra cui alti funzionari europei e l'ex direttore della Cia David Petraeus, costringendoli a evacuare il convoglio vicino al confine polacco. "Forse non sapevano che a bordo c'erano degli americani o forse, al contrario, lo sapevano, perché non mi fido di loro. Penso che lo sapessero", ha detto Zelensky.