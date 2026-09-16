Libero logo
Abbonamento Digitale
Di Battista
Sigfrido Ranucci

Ucraina, nonnina neutralizza drone russo: il gesto eroico dell'anziana

di
Libero logo
mercoledì 16 settembre 2026
Ucraina, nonnina neutralizza drone russo: il gesto eroico dell'anziana

2' di lettura

Una nonna ucraina riesce, da sola, a disattivare un drone russo. Lo si vede in un filmato che sarebbe stato ripreso dallo stesso personale militare russo e poi diffuso dai media ucraini. La donna agisce velocemente: in circa dieci secondi si avvicina al dispositivo e ne stacca la batteria, rendendolo così inutilizzabile. È successo nei pressi di Zaporizhzhia. Una scena che ha dell'incredibile, ma non solo. Il gesto dell'anziana, infatti, avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori, dal momento che un drone apparentemente fuori uso potrebbe ancora trasportare un ordigno o essere stato minato. 

Intanto, nelle scorse ore il leader ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto sapere che la Russia avrebbe preso di mira il suo aereo per ben due volte nelle ultime settimane. Lo ha dichiarato in un'intervista esclusiva rilasciata alla CBS News: "Il mio aereo presidenziale si trovava in Moldavia, ed è per questo che hanno attaccato la Moldavia. Quando siamo tornati a casa, passando di nuovo per Chișinău, hanno fatto la stessa cosa".

Funzionari ucraini hanno poi riferito che tutti i membri della delegazione presidenziale erano al sicuro e che nei giorni scorsi non era chiaro se l'incidente fosse intenzionale. Secondo Zelensky, l'episodio rientrerebbe in una strategia russa volta a intimidire lui e altri leader stranieri. Domenica 13 settembre, invece, un drone russo ha colpito un treno passeggeri che trasportava diplomatici stranieri in visita in Ucraina, tra cui alti funzionari europei e l'ex direttore della Cia David Petraeus, costringendoli a evacuare il convoglio vicino al confine polacco. "Forse non sapevano che a bordo c'erano degli americani o forse, al contrario, lo sapevano, perché non mi fido di loro. Penso che lo sapessero", ha detto Zelensky.

tag
ucraina
russia

Rete criminale Fbi, la rivelazione: "Omicidi mirati ordinati da Putin", paura in Italia

Verso la pace? Russia-Ucraina, tregua dei raid su obiettivi energetici: l'annuncio di Trump

Alta Rappresentante Ue Ucraina, Kallas: "L'attacco russo al treno è un messaggio per l'Occidente"

ti potrebbero interessare

Fbi, la rivelazione: "Omicidi mirati ordinati da Putin", paura in Italia

Fbi, la rivelazione: "Omicidi mirati ordinati da Putin", paura in Italia

Redazione
Sanchez, la Spagna insulta l'Italia: "Vergognosi, Meloni e Tajani non all'altezza"

Sanchez, la Spagna insulta l'Italia: "Vergognosi, Meloni e Tajani non all'altezza"

Garcia Perez attacca Meloni: "Non può dare lezioni sull'immigrazione". E l'Italia proroga Schengen

Garcia Perez attacca Meloni: "Non può dare lezioni sull'immigrazione". E l'Italia proroga Schengen

Il film anti-israeliano fa risalire Netanyahu nei sondaggi

Il film anti-israeliano fa risalire Netanyahu nei sondaggi

David Zebuloni