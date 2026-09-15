Libero logo
Abbonamento Digitale
Di Battista
Sigfrido Ranucci

Sanchez, la Spagna insulta l'Italia: "Vergognosi, Meloni e Tajani non all'altezza"

martedì 15 settembre 2026
Sanchez, la Spagna insulta l'Italia: "Vergognosi, Meloni e Tajani non all'altezza"

2' di lettura

"È assurdo, è inutile ed è una vergogna perché mina lo spirito, la filosofia di ciò che significa essere partner europei". Così il ministro degli Esteri spagnolo Josè Manuel Albares, secondo la stampa spagnola, ha commentato la decisione del governo Meloni di prorogare di 15 giorni i controlli Schengen in relazione alla crisi di Ceuta, e ha criticato il fatto che l'Italia stia attualmente ricevendo il doppio degli ingressi irregolari. A suo avviso la decisione è stata presa in termini di "politica interna": sia la premier che il ministro Tajani non si stanno comportando come "leader europei all'altezza della situazione".

Ceuta, l’Italia proroga di altri 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna

ROMA (ITALPRESS) – E’ di 15 giorni la proroga dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna d...

Albares, parlando con i media in Senato, ha affermato di avere chiesto sia al PP, in quanto alleato di Forza Italia, sia a Vox, in quanto alleato di Meloni, di far loro sapere che "questo provvedimento è una vergogna, è assurdo ed è ridicolo". Albares ha sottolineato che attualmente l'Italia ha "il doppio degli ingressi irregolari rispetto alla Spagna" e ha ricordato che nel 2023, quando il governo italiano non è stato in grado di gestire l'arrivo di immigrati sull'isola di Lampedusa, "non solo abbiamo offerto la nostra solidarietà, come abbiamo fatto in molte altre situazioni, ma abbiamo addirittura accolto i migranti irregolari portandoli in Spagna". "Capisco che il governo italiano agisca per ragioni di politica interna - ha detto ancora il ministro spagnolo - ma è vergognoso e rappresenta certamente un attacco diretto alla dignità del popolo spagnolo e all'unità e alla solidarietà degli europei", ha insistito, sottolineando che "l'Europa non può esistere senza solidarietà".

Garcia Perez attacca Meloni: "Non può dare lezioni sull'immigrazione". E l'Italia proroga Schengen

Giorgia Meloni non è nella posizione di dare alcuna lezione alla Spagna in materia di migrazioni irregolari e di ...
tag
josè manuel albares
schengen
giorgia meloni
antonio tajani

Odio rosso su La7 DiMartedì, Conte perde la faccia su Meloni: "Nessuno così inetto e incapace"

Torna PiazzaPulita FdI ridicolizza Corrado Formigli: "Adoro", "No". Il fotomontaggio che lo fa impazzire

La presidente del gruppo S&D Garcia Perez attacca Meloni: "Non può dare lezioni sull'immigrazione". E l'Italia proroga Schengen

ti potrebbero interessare

Garcia Perez attacca Meloni: "Non può dare lezioni sull'immigrazione". E l'Italia proroga Schengen

Garcia Perez attacca Meloni: "Non può dare lezioni sull'immigrazione". E l'Italia proroga Schengen

Il film anti-israeliano fa risalire Netanyahu nei sondaggi

Il film anti-israeliano fa risalire Netanyahu nei sondaggi

David Zebuloni
Ipocrisia rossa su Afd, volere meno tasse non è egoismo

Ipocrisia rossa su Afd, volere meno tasse non è egoismo

Andrea Ruggeri
Nato, due caccia italiani abbattono un drone sopra la Lituania: cosa sta succedendo

Nato, due caccia italiani abbattono un drone sopra la Lituania: cosa sta succedendo

Redazione