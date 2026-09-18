Operazione di routine all'addome, scoperta agghiacciante: all'interno....

La celebre battuta di Giovanni Storti nel film “Tre Uomini e Una Gamba” recita: “Peperonata alle 8 del mattino? Mezzogiorno topi morti!”. Ha fatto e farà sempre ridere, ma adesso è diventata (quasi) realtà! Doveva infatti essere solo un intervento di routine, ma durante una laparoscopia bilaterale in Giordania i medici si sono trovati davanti a una scoperta decisamente insolita. Protagonista un 22enne, ricoverato per risolvere un problema piuttosto comune. Durante l'operazione, però, i chirurghi hanno individuato nell'area inguinale sinistra alcune anomalie e una formazione che nulla aveva a che fare con la patologia del paziente: il cosiddetto "topo del peritoneo". Un fenomeno raro, ma generalmente benigno.

La sorpresa è arrivata dopo aver riscontrato robuste aderenze vicino al colon. Una parte dell'intestino appariva fortemente attaccata ai tessuti circostanti e i medici hanno dovuto procedere con cautela per liberarla e raggiungere i vasi interessati dall'intervento. Poi è comparsa la massa: piccola, ovale, dalla superficie liscia e apparentemente scollegata da qualsiasi organo. La formazione poteva essere spostata con gli strumenti chirurgici da una parte all'altra della cavità addominale. Nessun vaso sanguigno o legamento sembrava mantenerla in posizione. A quel punto i chirurghi hanno deciso di rimuoverla e sottoporla a un esame istologico. Il mistero è stato chiarito al microscopio. Non era un tumore e, soprattutto, non c'era nessun animale nell'addome del giovane. Si trattava di tessuto adiposo morto e successivamente calcificato, definito in medicina "corpo libero peritoneale".