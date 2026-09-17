Svezia, più stranieri più voti a sinistra

Nel laboratorio scandinavo, l’esperimento sociale ha trovato un’applicazione politica: concedendo la cittadinanza ovvero il diritto di voto a 200mila stranieri nel breve periodo di quattro anni, il centrodestra ha rinunciato al governo perdendo, sia pure di un soffio, cioè con una differenza di tre seggi e di circa 30mila schede scrutinate, le elezioni legislative per il Riksdag di Stoccolma. Nel 2022 la percentuale di “stranieri” iscritti alle liste elettorali era pari al 15% del totale e secondo un sondaggio della tv pubblica circa il 70% di essi avevano votato per i socialdemocratici all’opposizione. La settimana scorsa avevano toccato quota 18% e stavolta per l’80% la scelta era caduta sui socialdemocratici o sulla sinistra, cioè sui comunisti. Pare anche abbastanza scontato che l’attuale maggioranza continui sulla stessa strada, con le parole d’ordine dell’accoglienza, della solidarietà e dell’integrazione, viste le dinamiche premianti per lo schieramento “progressista”.

Era il banco di prova per i prossimi appuntamenti elettorali europei. E rappresenta un segnale d’allarme. Domenica scorsa gli svedesi chiamati a rinnovare il parlamento erano meno di 8 milioni - l’84% dei quali si è recato alle urne - e il test si è svolto secondo le previsioni: più immigrati si esprimono, più lo schieramento conservatore arretra. La misura della sconfitta si è rivelata direttamente proporzionale alla rinuncia a rimpatriare clandestini e criminali e a garantire la sicurezza alle frontiere e sul territorio nazionale.