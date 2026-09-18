La Volta Buona, Iva Zanicchi pugnala Katia Ricciarelli: "Con chi ti tradiva Pippo Baudo"

"Con Pippo Baudo, dicci la verità… chi è stato, in definitiva, a prendere la decisione di lasciarvi? Io so che sei stata tu perché anche lui ti tradiva… con una signora abbastanza famosa": Iva Zanicchi lo ha detto a Katia Ricciarelli a La Volta Buona, nello studio di Caterina Balivo su Rai 1. La cantante lirica prima ha negato e poi ha mostrato una certa irritazione: "Ma chi era? Se l’avessi saputo, gli avrei menato. Chi era?". A quel punto è intervenuta la conduttrice, che ha detto: "Adesso non si dice al microfono. Vi prego, non voglio nessuna querela da parte di nessuno”. "Ah, tanto è morta!", ha subito risposto la Zanicchi.

Parlando invece di Antonio Ansoldi, suo marito dal 1967 al 1985, Iva Zanicchi ha raccontato: “L’avevo lasciato io. Lui ha sofferto molto per me”. E poi ha rivendicato con orgoglio che “ha amato solo me”. Sulla sua carriera, poi, ha rivelato: “Non smetterò di cantare ma di fare i concerti dal vivo sì, troppo faticoso". E ancora: "Torno a teatro a novembre con 'Viva la mamma', diretta da Diego Ruiz, con Samuel Peron e Milena Miconi, poi farò tanta tv. Stop alle serate dal vivo, quest'estate è stato sfiancante. Arrivi lì, ti devi truccare, pettinare e andare sul palco. Un tempo il pubblico si accontentava della cartolina con l'autografo, ora vogliono i selfie, i video per i parenti e gli amici".