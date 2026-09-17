Libero logo
Abbonamento Digitale
Bollo auto
Sigfrido Ranucci

Guido Crosetto, la mossa: "Le navi della Marina passeranno da Bab el-Mandeb", schiaffo alla Ue

di
Libero logo
giovedì 17 settembre 2026
Guido Crosetto, la mossa: "Le navi della Marina passeranno da Bab el-Mandeb", schiaffo alla Ue

1' di lettura

"Di fronte alla difficile situazione che si sta ripresentando nello stretto di Bab el-Mandeb, che si aggiunge alla crisi di Hormuz e alle conseguenze economiche delle numerose tensioni internazionali, ho deciso, insieme al Capo di Stato Maggiore della Difesa, di attivare la Marina Militare per predisporre quanto necessario per garantire il transito in sicurezza delle navi italiane": il ministro della Difesa Guido Crosetto lo ha detto intervenendo alla quarta edizione del "Forum Risorsa" Mare organizzato da Teha Group in collaborazione con il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare a La Spezia. 

"Abbiamo le capacità per proteggerne il passaggio e per acquisire le informazioni utili e necessarie attraverso l’opera del comparto e la cooperazione con noi. Non possiamo permettere che ritardi decisionali burocratici aggravino una situazione già complessa, con conseguenze dirette sulla nostra economia e sulla vita dei cittadini", ha spiegato il ministro, facendo riferimento alla missione Ue Aspides. E ancora: "Quando possiamo interveniamo per alleviare le crisi".

Giorgia Meloni, conto corrente spiato: clamoroso, chi finisce a processo

Tra i 3.572 clienti di Intesa Sanpaolo i cui conti sono stati spiati da Vincenzo Coviello, 54 anni, ex-dipendente dell&r...

Parlando con i giornalisti a margine dell'evento, poi, Crosetto ha lanciato una stoccata alla sinistra dicendo: "Chiamare riarmo la difesa vuol dire dare un'accezione negativa all'unica parola a cui la Costituzione affianca l'aggettivo 'sacro'. Il sacro dovere della difesa non ha nulla a che fare col riarmo".

tag
guido crosetto
bab el-mandeb

Ministro della Difesa Emma Bonino, Crosetto: “Esempio unico al di là delle ideologie”

La mano dell'Iran Yemen, gli Houthi diffondono un video delle operazioni militari

Fedorov consigliere Zakharova insulta l'Italia: "Personaggi da Carnevale". Crosetto la asfalta

ti potrebbero interessare

Svezia, più stranieri più voti a sinistra

Svezia, più stranieri più voti a sinistra

Andrea Morigi
La Mecca sotto attacco sciita: torna la guerra civile islamica

La Mecca sotto attacco sciita: torna la guerra civile islamica

Costanza Cavalli
Emmanuel Macron schiaffeggiato anche da Papa Leone XIV

Emmanuel Macron schiaffeggiato anche da Papa Leone XIV

Mauro Zanon
Ceuta, figuraccia di Sanchez e della sinistra: altro appello islamista per l'invasione

Ceuta, figuraccia di Sanchez e della sinistra: altro appello islamista per l'invasione

Redazione