Garlasco, la 'iena' De Giuseppe a processo per diffamazione nei confronti dell'avvocato Tizzoni

L'inviato del programma tv Le Iene, Alessandro De Giuseppe, sarà processato per diffamazione aggravata nei confronti dell'avvocato Gian Luigi Tizzoni per alcuni servizi sul delitto di Garlasco. La pm di Milano, Sara Ombra, ha disposto la citazione diretta a giudizio del 55enne, accusato di aver utilizzato "toni allusivi e insinuanti" nei confronti dello storico legale della famiglia di Chiara Poggi nel corso delle puntate 'Garlasco: una scoperta nelle intercettazioni', 'Cosa ha detto veramente il supertestimone' e 'Garlasco: ecco chi è il nostro supertestimone' andate in onda su Italia 1 rispettivamente nelle date dell'8 aprile 2025, 20 maggio 2025 e 27 maggio 2025, nei mesi successivi alla notizia pubblica della riapertura dell'inchiesta della Procura di Pavia sul delitto del 13 agosto 2007.

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I servizi avrebbero "offeso la reputazione" di Tizzoni, dalla cui querela sporta oltre un anno fa è partita l'indagine, ingenerando nel "telespettatore" il "sospetto" che nel 2017 avrebbe passato "atti asseritamente riservati" alla difesa del nuovo indagato, Andrea Sempio, per agevolarne la "strategia difensiva". De Giuseppe dovrà comparire in aula a Milano per la prima udienza il 20 novembre davanti all'11esima sezione penale per difendersi dall'accusa di aver diffamato il legale di parte civile che, nei mesi scorsi, ha depositato altre decine di querele nei confronti di blogger, giornalisti, youtuber e opinionisti.

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