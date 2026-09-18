Del Piero domanda, Spalletti va in tilt: "Pensi sarebbe utile?"

Tutto facile per la Juventus all'esordio stagionale in Europa League. Davanti al proprio pubblico, i bianconeri di Luciano Spalletti si sono dimostrati, fin dalle prime battute, di un'altra categoria rispetto agli olandesi del Nec Nijmegen. E il 5-0 finale è lì a testimoniralo. Nel post partita, l'allenatore della Vecchia Signora si è presentato davanti ai microfoni di Sky per commentare la sfida, rendendosi protagonista di un curioso siparietto con Alessandro Del Piero, presente in studio.
Lo storico capitano bianconero non ha voluto interpellare il tecnico sul risultato della gara, bensì sull'atteggiamento che la squadra olandese ha avuto in campo. Del Piero ha sottolineato come, nonostante l'evidente inferiorità sul piano tecnico, il Nec non abbia mai rinunciato alla propria idea di calcio. E su questo punto ha coinvolto Spalletti: "Pensi sarebbe utile far vedere la partita del NEC ai nostri settori giovanili?".
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L'ex ct della Nazionale, senza cogliere la riflessione di Del Piero, fornisce inizialmente una risposta di circostanza: "Quando ci sono situazioni del genere, vanno lette in profondità per avere idee nuove da portare avanti. Ma se un'italiana perde così poi diventa difficile venire in tv a parlarne con voi". "Io parlavo di settore giovanile apposta", ribadisce Del Piero, cercando di riportare la conversazione sul suo punto.
"Mi riferisco alle Under 15 e alle Under 14, quei settori dove il risultato deve essere meno presente. E ci deve essere più voglia di esplorare, credere, coinvolgere", aggiunge l'ex attaccante. Dopo la precisazione, Spalletti si riallinea al filo del discorso: "Sì, certo… anche perché il calcio sta andando in questa direzione".