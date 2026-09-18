Del Piero domanda, Spalletti va in tilt: "Pensi sarebbe utile?"

Tutto facile per la Juventus all'esordio stagionale in Europa League. Davanti al proprio pubblico, i bianconeri di Luciano Spalletti si sono dimostrati, fin dalle prime battute, di un'altra categoria rispetto agli olandesi del Nec Nijmegen. E il 5-0 finale è lì a testimoniralo. Nel post partita, l'allenatore della Vecchia Signora si è presentato davanti ai microfoni di Sky per commentare la sfida, rendendosi protagonista di un curioso siparietto con Alessandro Del Piero, presente in studio.

Lo storico capitano bianconero non ha voluto interpellare il tecnico sul risultato della gara, bensì sull'atteggiamento che la squadra olandese ha avuto in campo. Del Piero ha sottolineato come, nonostante l'evidente inferiorità sul piano tecnico, il Nec non abbia mai rinunciato alla propria idea di calcio. E su questo punto ha coinvolto Spalletti: "Pensi sarebbe utile far vedere la partita del NEC ai nostri settori giovanili?".