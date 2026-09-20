Inferno di fuoco su Mosca, clamoroso attacco ucraino durante il voto

Kiev scatena un inferno di fuoco su Mosca durante il voo in Russia. Una massiccia offensiva con droni ha investito la capitale e la regione circostante, provocando due morti, danni a una raffineria petrolifera e pesanti ripercussioni sul traffico aereo, con oltre 30 voli bloccati negli aeroporti.
Secondo quanto riferito dall'agenzia russa Tass, le vittime sono un uomo a Orekhovo-Zuyevo e una donna a Sofyino. Il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov, ha parlato di un attacco ancora in corso, precisando che tra le 3 e le 5 del mattino i sistemi di difesa aerea e di guerra elettronica hanno abbattuto o neutralizzato 249 droni in 17 distretti.
Il ministero della Difesa russo sostiene che durante la notte siano stati lanciati complessivamente 1.110 droni ucraini contro 19 regioni della Federazione, la Crimea occupata e le acque del Mar Nero. Secondo Mosca, tutti i velivoli sarebbero stati intercettati.
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Il sindaco della capitale, Sergey Sobyanin, ha invece rivendicato l'abbattimento di oltre 1.600 droni nemici dalla giornata precedente, 450 dei quali diretti verso Mosca. Un'offensiva che, secondo il primo cittadino, avrebbe avuto una precisa finalità politica. "L'attacco senza precedenti è stato chiaramente pianificato con l'obiettivo di disturbare le elezioni. Il nemico non ci è riuscito", ha scritto su Telegram.
L'offensiva si consuma nel terzo e ultimo giorno delle elezioni legislative russe, le prime dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, nel febbraio 2022. Il voto riguarda il rinnovo della Duma di Stato.
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Sobyanin ha denunciato un tentativo di compromettere le consultazioni, mentre le autorità russe segnalano attacchi su un ampio numero di territori. Sul terreno, intanto, i raid hanno colpito anche infrastrutture energetiche, mentre le misure di sicurezza hanno provocato disagi negli scali della capitale.