Duello tra droni: il Sargan 3000 ucraino distrugge la vedetta russa

Duello in mare tra droni marittimi: da una parte l'Ucraina e dall'altra la Russia. Ad avere la meglio è stata Kiev, col suo mezzo d’assalto telecomandato che si è imposto sull'avversario. È avvenuta così la prima battaglia navale senza umani a bordo. Le immagini sono state filmate da un Sargan 3000 ucraino, uno degli ultimi modelli, armato con una mitragliatrice a guida remota da 12,7 millimetri. Nel mirino un barchino russo senza equipaggio destinato a missioni di sorveglianza. Un barchino che non sembra imbarcare armi, ma solo sensori elettronici.

In un video diffuso dalla Marina ucraina, si vede come le raffiche del drone ucraino riescano a distruggere in poco tempo la vedetta russa. In questo caso, però, a premere il grilletto c'erano gli esseri umani, anche se a grande distanza. In questi mezzi, infatti, come riporta Repubblica, l’intelligenza artificiale si limita per ora a gestire la rotta.

Intanto, nelle scorse ore il premier polacco Donald Tusk ha fatto sapere che "un drone russo ha colpito il territorio ucraino a soli 800 metri dal confine con la Polonia". Poi, ha avvertito che gli attacchi di Mosca "si intensificheranno" nelle prossime settimane e che l'"escalation" potrebbe coinvolgere anche la Polonia.