Xi incontra Trump a Washington: i dubbi sulla salute del leader cinese

Pechino ha confermato che Xi Jinping sarà a Washington dal 23 al 25 settembre. Il leader cinese incontrerà il presidente americano Donald Trump con l'obiettivo di rafforzare la "stabilità strategica" tra le due maggiori economie mondiali, fanno sapere dalla capitale asiatica. I dubbi sulle relazioni future tra Usa e Cina, tuttavia, restano e, a pochi giorni dal vertice, le aspettative degli osservatori, sia cinesi che statunitensi, sono molto basse.
Diplomazia a parte, ad attirare l'attenzione sono le condizioni di salute di Xi. Nell'ultimo periodo, il leader cinese - che ha compiuto 73 anni a giugno - ha ripreso a viaggiare all'estero con una certa costanza: è stato in Kirghizistan, in Egitto, a New Delhi per il summit dei Paesi Brics. Una serie di viaggi che, nonostante i tentativi di censura di Pechino, ha mostrato un Xi affaticato e in evidente difficoltà fisica.
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A fine agosto, quando è atterrato a Bishkek, il segretario del Pcc è apparso sorridente fuori dal portellone del Boeing Air China, in compagnia della moglie Peng Liyuan. Poco dopo, però, quando si è trattato di scendere la scaletta, il passo del presidente cinese si è fatto rigido: Xi ha stretto con forza la mano della consorte, utilizzandola quasi come un sostegno per trovare l'equilibrio. In India, alla riunione dei leader dei Brics, Narendra Modi ha addirittura interrotto il discorso di apertura per chiedere a Xi: "Is it ok?". Il premier indiano - sostengono gli oppositori cinesi in esilio - avrebbe notato un malessere del leader cinese. Tale versione è stata smentita da Pechino, che ha parlato di un malfunzionamento dell'auricolare per la traduzione simultanea. I dubbi, però, rimangono.
L'episodio più grave riguarda la sera del 12 settembre, sempre a New Delhi, quando Xi non si è presentato alla cena di gala organizzata dal governo indiano per tutti i capi di Stato e di governo dei Brics. I dissidenti hanno parlato di un ictus. La diplomazia indiana ha smentito, sostenendo che l'ospite era semplicemente rimasto in albergo "per riposare". La delegazione cinese non ha fornito alcuna spiegazione per l'assenza del leader, alimentando le voci su un possibile problema di salute.
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Se l'esito dell'incontro con Donald Trump rimane pieno di incognite, anche le reali condizioni di salute di Xi Jinping restano un punto di domanda. Quello che è certo è che la discesa del segretario comunista dall'aereo che atterrerà a Washington sarà al centro dell'attenzione degli osservatori internazionali.