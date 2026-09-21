Xi incontra Trump a Washington: i dubbi sulla salute del leader cinese

Pechino ha confermato che Xi Jinping sarà a Washington dal 23 al 25 settembre. Il leader cinese incontrerà il presidente americano Donald Trump con l'obiettivo di rafforzare la "stabilità strategica" tra le due maggiori economie mondiali, fanno sapere dalla capitale asiatica. I dubbi sulle relazioni future tra Usa e Cina, tuttavia, restano e, a pochi giorni dal vertice, le aspettative degli osservatori, sia cinesi che statunitensi, sono molto basse.

Diplomazia a parte, ad attirare l'attenzione sono le condizioni di salute di Xi. Nell'ultimo periodo, il leader cinese - che ha compiuto 73 anni a giugno - ha ripreso a viaggiare all'estero con una certa costanza: è stato in Kirghizistan, in Egitto, a New Delhi per il summit dei Paesi Brics. Una serie di viaggi che, nonostante i tentativi di censura di Pechino, ha mostrato un Xi affaticato e in evidente difficoltà fisica.