Russia, nessuna sorpresa: il partito di Vladimir Putin trionfa alle elezioni

Il partito Russia Unita di Vladimir Putin ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma (la camera bassa del Parlamento) con il 49,4% dei voti, secondo un exit poll della televisione di Stato. Un risultato quasi uguale a quello di cinque anni fa, quando, con il 49,8% dei voti, Russia Unita si aggiudicò 324 dei 550 seggi della Duma.

"L'assenza di osservatori internazionali indipendenti, sommata alla sistematica repressione dell'opposizione, rende le elezioni una semplice performance politica orchestrata da Putin priva di qualsiasi parvenza di libera consultazione". Lo ha affermato oggi il ministro degli Esteri estone, Margus Tsahkna, in un comunicato stampa. "Le elezioni russe non sono che l'ennesimo rituale volto a riaffermare e prolungare il governo di Putin", ha detto Tsahkna, aggiungendo che attraverso le elezioni la Russia cercherebbe di legittimare la sua politica di occupazione illegale e creare una base legale per estendere la propria giurisdizione in Ucraina.