Grecia, pugni e schiaffi per un lettino da spiaggia: muore 82enne

Una litigata sfociata in un vero e proprio dramma. La polizia greca sta infatti indagando sulla morte di un uomo di 82 anni avvenuta in seguito a una lite con tanto di pugni e schiaffi iniziata per un lettino da spiaggia. La storia arriva dalla Riviera di Atene e viene raccontata dal Guardian. L'uomo era arrivato nella località balneare di Vouliagmeni prima delle 10 di domenica 20 settembre, sperando di trovare un lettino libero, ma ha presto iniziato a discutere con un altro bagnante - descritto dalle autorità come un "uomo di 76 anni a lui sconosciuto" - quando è emerso che i lettini scarseggiavano. La discussione è rapidamente degenerata in una colluttazione, alla quale avrebbero partecipato anche altre persone.

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Si ritiene che la vittima, che era in compagnia della moglie, abbia subito un arresto cardiaco durante lo scontro. "L'uomo di 82 anni ha riportato gravi ferite ed è stato necessario il suo trasferimento in ambulanza all'ospedale. Ma nonostante i tentativi dei medici, l'anziano è deceduto a causa delle lesioni riportate" ed è stata disposta l'autopsia, riferisce l'emittente pubblica greca Ert.

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