Un elicottero russo piomba sull'Europa: si alzano i jet in volo

Il Comando operativo delle forze armate polacche ha riferito che un elicottero russo Mi-8 ha violato lo spazio aereo del Paese. Secondo l'esercito polacco, la violazione è avvenuta alle 11:08 a nord del villaggio di Braniewo. "L'elicottero proveniva dalla regione di Kaliningrad. Ha invaso lo spazio aereo polacco fino a una profondità massima di circa 300 metri ed è rimasto lì per 42 secondi", si legge nel rapporto di Varsavia. Il volo dell'elicottero è stato tracciato dai sistemi radar delle Forze Armate polacche. Sono decollati aerei da combattimento e le forze di terra e i mezzi sono stati messi in stato di allerta. "La natura dell'incidente indica che la Russia sta ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della nostra difesa aerea", ha aggiunto il comando polacco.