Un elicottero russo piomba sull'Europa: si alzano i jet in volo

Il Comando operativo delle forze armate polacche ha riferito che un elicottero russo Mi-8 ha violato lo spazio aereo del Paese. Secondo l'esercito polacco, la violazione è avvenuta alle 11:08 a nord del villaggio di Braniewo. "L'elicottero proveniva dalla regione di Kaliningrad. Ha invaso lo spazio aereo polacco fino a una profondità massima di circa 300 metri ed è rimasto lì per 42 secondi", si legge nel rapporto di Varsavia. Il volo dell'elicottero è stato tracciato dai sistemi radar delle Forze Armate polacche. Sono decollati aerei da combattimento e le forze di terra e i mezzi sono stati messi in stato di allerta. "La natura dell'incidente indica che la Russia sta ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della nostra difesa aerea", ha aggiunto il comando polacco.
La Polonia si prepara all'invasioneFra tutti gli scenari di conflitto in Europa, il più probabile passa dal corridoio di Suwalki, una stretta fascia...
Già questa mattina, prima delle 8, la Polonia aveva fatto decollare caccia e aveva diramato allerte ai residenti della regione di Lublino in seguito a nuovi attacchi russi contro l'Ucraina. L'Agenzia polacca per i servizi di navigazione aerea aveva inoltre deciso di sospendere temporaneamente le operazioni presso gli aeroporti di Lublino e Rzeszow per garantire libertà di manovra ai velivoli militari. Alle 7:42, le Forze armate hanno annunciato la fine delle operazioni aeree.