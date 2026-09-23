Autonomia e identità: la lezione del Bossi oratore

Vi sono figure politiche che attraversano le Istituzioni, altre che le trasformano: Umberto Bossi appartiene senza dubbio a questa seconda categoria.

La sua recente scomparsa segna una cesura profonda nella storia della Repubblica. Con la sua voce ruvida, con il suo linguaggio diretto, con la forza di una visione radicata nei territori e nelle comunità, egli ha impresso nella politica italiana una traiettoria nuova, indicando una prospettiva originale, sempre capace di smuovere le coscienze, suscitare partecipazione, imporre temi e parole nuove nel dibattito pubblico: scuotendolo, interrogandolo, costringendolo a misurarsi con una porzione d’Italia che chiedeva di essere ascoltata. Questa raccolta dei suoi interventi parlamentari, pronunciati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, e dei suoi discorsi politici non è soltanto un omaggio alla memoria di un protagonista della nostra storia recente.

È, soprattutto, un invito a rileggere una stagione politica attraverso la voce di chi ne è stato interprete e motore. Una voce ispirata alle idee del politologo Gianfranco Miglio, che rivendicava con forza la necessità dell’autogoverno delle regioni settentrionali all’interno di uno Stato a struttura federale. Nei suoi discorsi si ritrovano, con chiarezza e senza filtri, le linee portanti di un pensiero che ha segnato un’epoca: oltre al federalismo e al rapporto tra centro e periferia, la questione fiscale, l’autonomia, il valore delle identità locali, la critica a un centralismo percepito come distante e inefficiente, la semplificazione della burocrazia e la regolamentazione dei flussi migratori. Bossi si fa portatore delle istanze diffuse, spesso inascoltate, e del malcontento scaturito con la fine della Prima Repubblica, riuscendo a trasformarli in una proposta politica strutturata.

Sotto la sua guida, la Lega Nord diventa nel tempo, da movimento territoriale, una forza determinante negli equilibri nazionali. La sua azione parlamentare, qui documentata, testimonia proprio questo passaggio da una fase di protesta a una fase progettuale, fino alla partecipazione diretta alle responsabilità di governo come Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e come Ministro delle riforme per il federalismo, rispettivamente nel secondo e quarto Esecutivo di Silvio Berlusconi. È in questa evoluzione che si coglie appieno la complessità della sua personalità, che lo rende capace di infiammare le piazze e di attrarre un vasto consenso. Celebri i raduni organizzati a Pontida, autentiche occasioni di popolo e di comunità, dove la dimensione pubblica si univa all’incontro, alla festa, alla condivisione. Leggere oggi questi interventi significa entrare nel cuore di una discussione talvolta radicale, ma sempre animata da una tensione genuina verso il rinnovamento.

Le sue parole non possono essere comprese se isolate dal contesto storico e sociale in cui sono state pronunciate. Esse riflettono un’Italia attraversata da profonde trasformazioni: la crisi dei partiti tradizionali, le nuove domande di rappresentanza, il crescente divario tra cittadini e Stato. Bossi ha tradotto questa distanza in un progetto strutturato e riconoscibile, contribuendo a ridefinire il lessico e le priorità del confronto. Nei suoi discorsi parlamentari il forte radicamento territoriale si unisce anche a riflessioni legate alla dimensione nazionale. È questa una delle chiavi per comprendere la sua iniziativa: l’idea che il rafforzamento delle autonomie non indebolisca lo Stato, ma lo renda più aderente alle esigenze dei cittadini.

Una visione che non ha soltanto animato la discussione, ma ha inciso sensibilmente nell’agenda del Paese, lasciando un’impronta destinata a durare nel tempo. Per chi, come me, ha trovato in Bossi un punto di riferimento decisivo, queste pagine hanno anche un significato personale perché custodiscono sia il pensiero di un leader sia l’eco di un rapporto umano fatto di incontri, di insegnamenti, di momenti condivisi. La sua capacità di trasmettere passione e coraggio, di indicare una strada e di invitare altri a percorrerla, è stata per molti, e certamente per il sottoscritto, la ragione stessa dell’impegno nella vita pubblica. Ma questa prefazione non vuole essere una rilettura nostalgica. Vuole piuttosto offrire al lettore una chiave di accesso attuale, critica e consapevole.

La figura di Bossi, come di ogni grande personaggio che ha inciso profondamente nella storia del Paese, richiede di essere osservata nella sua interezza, nelle intuizioni e nelle scelte. Solo così è possibile restituire alla sua esperienza il valore che le spetta, evitando semplificazioni che ne impoverirebbero il senso. I discorsi raccolti in questo volume rappresentano un esempio emblematico di come la parola possa diventare strumento di mobilitazione e di cambiamento. Perché, in democrazia, le parole sono atti, assunzione di responsabilità, scelte che contribuiscono a delineare il destino di una comunità. E proprio le parole di Bossi testimoniano un periodo nel quale il Parlamento è stato teatro di confronti intensi e di visioni contrapposte, ma anche il luogo in cui si è cercato, sia pur tra grandi difficoltà, di dare forma a un disegno riformatore. In un tempo in cui la comunicazione tende a semplificare e a ridurre la complessità, tornare a leggere integralmente i suoi interventi parlamentari è un esercizio prezioso.

Significa riscoprire la profondità della dialettica politica e la centralità delle Istituzioni rappresentative. Significa, in definitiva, interrogarsi sul percorso compiuto e sulle prospettive future del nostro Paese. A distanza di anni, molte delle questioni da lui sollevate restano ancora aperte. Il tema dell’autonomia, il rapporto tra Stato e territori, l’efficienza della spesa pubblica, la partecipazione dei cittadini alla vita politica sono ancora al centro dell’agenda nazionale. In questo senso, i suoi discorsi non appartengono soltanto al passato, ma continuano a interpellare il presente. Affidare alla memoria scritta questi testi significa preservare una parte significativa della nostra storia parlamentare e offrire alle nuove generazioni uno strumento per comprenderla.

Non si tratta di aderire o meno alle posizioni espresse, ma di riconoscere il valore dell’impegno di un uomo che ha contribuito a plasmare l’Italia contemporanea. Nel rileggere queste pagine, ciascuno potrà trovare motivi di riflessione, di condivisione o di dissenso. Se l’essenza della democrazia sta nella possibilità di confrontarsi, discutere e costruire insieme, pur partendo da visioni diverse, le idee di Umberto Bossi sono state protagoniste, negli ultimi decenni, di una genuina tensione dialettica che torna a interpellare il presente. E proprio per questo la sua voce merita di essere ascoltata ancora.

*Presidente della Camera.