Raptus dell'attivista: prende un coltello e squarcia il gommone dei migranti

Mentre i soccorritori li aiutavano a salire sulle scialuppe di salvataggio, Thomas si è avvicinato con una lama a uno dei gommoni, gridando: "Liberiamoci di quella barca!". Durante l'azione, trasmessa in streaming e vista da 100.000 utenti sui social, Thomas ha aggiunto: "Questa è l'Inghilterra. Questa non è più la Francia". Poi si è rivolto al soccorritore rimasto sul gommone: "Scendi dalla barca. Hai tempo per scendere dalla barca". Si è poi allontanato.