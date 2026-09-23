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Sigfrido Ranucci

Raptus dell'attivista: prende un coltello e squarcia il gommone dei migranti

mercoledì 23 settembre 2026
Raptus dell'attivista: prende un coltello e squarcia il gommone dei migranti

2' di lettura

Raptus di Daniel Thomas. L'attivista di destra del Regno Unito si è fatto filmare mentre squarcia con una lama un gommone nel Canale della Manica su cui si trovava un soccorritore intervenuto per salvare un gruppo di migranti. Thomas, che si fa chiamare sui social Danny Tommo, ha trascorso il pomeriggio di martedì 22 settembre su una piccola imbarcazione nella Manica, filmandosi mentre seguiva due gommoni che trasportavano richiedenti asilo in viaggio dalla Francia al Regno Unito.

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Mentre i soccorritori li aiutavano a salire sulle scialuppe di salvataggio, Thomas si è avvicinato con una lama a uno dei gommoni, gridando: "Liberiamoci di quella barca!". Durante l'azione, trasmessa in streaming e vista da 100.000 utenti sui social, Thomas ha aggiunto: "Questa è l'Inghilterra. Questa non è più la Francia". Poi si è rivolto al soccorritore rimasto sul gommone: "Scendi dalla barca. Hai tempo per scendere dalla barca". Si è poi allontanato.

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Il blitz in ogni caso è solo l'ultima azione promossa da Daniel Thomas. L'attivista avrebbe anche organizzato marce di "incappucciati" contro i porti di Dover e di Portsmouth, approdi di sbarchi nel sud dell'Inghilterra: marce denunciate alla stregua di espressioni di "teppismo" dal governo laburista di Andy Burnham (che ha poi ordinato alla polizia una stretta nei fermi di chiunque manifesti mascherato). 

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