Trump accoglie Xi con guanti e cappotto (ma ci sono 19 gradi): la foto che solleva i dubbi

È stata una cerimonia maestosa quella con cui Donald Trump ha dato il benvenuto a Xi Jinping alla base aerea di Andrews, in Maryland, a pochi chilometri a sudest di Washington. Ad attirare maggiormente l'attenzione, però, non è stata l'accoglienza solenne riservata al leader cinese, bensì "l'outfit" con cui il capo della Casa Bianca si è presentato sotto l'aereo che ha portato Xi negli Stati Uniti.

Il tycoon indossava infatti un cappotto blu lungo fin sotto al ginocchio e guanti di pelle nera. Abiti che solitamente vengono utilizzati per affrontare il freddo gelido dell'inverno o, comunque, temperature più basse rispetto ai 19 gradi registrati nel tardo pomeriggio di ieri, 23 settembre, in Maryland. Trump si è sfilato il guanto destro per stringere la mano a Xi e sua moglie Peng Liyuan mentre scendevano dall'aereo, e ha fatto lo stesso con gli altri componenti della delegazione cinese. Ma poi lo ha indossato mentre faceva il saluto militare durante l'esecuzione degli inni nazionali.