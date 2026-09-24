Trump accoglie Xi con guanti e cappotto (ma ci sono 19 gradi): la foto che solleva i dubbi

È stata una cerimonia maestosa quella con cui Donald Trump ha dato il benvenuto a Xi Jinping alla base aerea di Andrews, in Maryland, a pochi chilometri a sudest di Washington. Ad attirare maggiormente l'attenzione, però, non è stata l'accoglienza solenne riservata al leader cinese, bensì "l'outfit" con cui il capo della Casa Bianca si è presentato sotto l'aereo che ha portato Xi negli Stati Uniti.
Il tycoon indossava infatti un cappotto blu lungo fin sotto al ginocchio e guanti di pelle nera. Abiti che solitamente vengono utilizzati per affrontare il freddo gelido dell'inverno o, comunque, temperature più basse rispetto ai 19 gradi registrati nel tardo pomeriggio di ieri, 23 settembre, in Maryland. Trump si è sfilato il guanto destro per stringere la mano a Xi e sua moglie Peng Liyuan mentre scendevano dall'aereo, e ha fatto lo stesso con gli altri componenti della delegazione cinese. Ma poi lo ha indossato mentre faceva il saluto militare durante l'esecuzione degli inni nazionali.
Gli osservatori internazionali, così come diversi utenti sul web, si sono chiesti come mai Trump avesse deciso di tirare fuori cappotto e guanti così presto. Diverse teorie hanno preso piede. Tra queste, la più accreditata sostiene che il presidente americano volesse coprire le mani in quanto rivelerebbero alcuni dettagli sulle sue condizioni fisiche. Qualche mese fa, dopo la pubblicazione di alcune fotografie rappresentanti le mani di Trump piene di lividi, lo stesso presidente aveva ammesso che l'assunzione di aspirine lo rende più soggetto alla formazione di macchie scure sulla pelle.
Ma le spiegazioni dietro quelle macchie - spesso coperte con del fondotinta - sono già state tante. E tutte molto diverse tra loro. In un'occasione, Trump aveva detto di aver sbattuto le mani su un tavolino dell'Air Force One. Un'altra volta il suo medico personale ha sostenuto che le cattive condizioni delle mani del presidente è dovuta alle troppe strette di mano.