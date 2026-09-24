Zverev, la follia del fratello Mischa: "La differenza tra lui e Sinner e Alcaraz"

“Jannik Sinner e Carlos Alcaraz erano assenti perché infortunati. E perché ci si infortuna? Perché, in qualche modo, non si è abbastanza forti oppure perché si è esagerato". Mischa Zverev non usa mezze parole quando gli chiedono di Alexander e dei due Slam conquistati nel 2026.

Il fratello del numero due del mondo, intervistato da Sport1, difende così il percorso del tedesco e respinge le letture di chi considera meno significativi i suoi successi per l'assenza di Sinner e Alcaraz. Il riferimento è soprattutto al Roland Garros e agli US Open. A Parigi Alcaraz non c'era e Sinner era stato condizionato da un malore al secondo turno. A New York, invece, mancava l'italiano mentre lo spagnolo tornava dopo quattro mesi di stop.