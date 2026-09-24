De Laurentis scatenato: "Cardinale l'avrei cacciato dalla cena. Spalletti? Non fatemi parlare..."

Aurelio De Laurentis è intervenuto a Palazzo Grazioli, a Roma, dopo aver ricevuto il Premio Sportivo alla Carriera dell’Associazione della Stampa Estera in Italia. "Posso dare due notizie", ha annunciato. "Il discorso della prima pietra del centro sportivo è stato complicato. Avevamo individuato un terreno, ma a Napoli andando avanti nelle verifiche si scoprono situazioni che diventano divertenti e allo stesso tempo patetiche. Adesso, però, a Qualiano abbiamo trovato 17 ettari e mezzo: lì realizzeremo dieci campi di calcio e 7.500 metri quadrati tra uffici e spogliatoi, destinati alla prima squadra e a tutto il settore giovanile".

Il presidente del Napoli ha poi parlato della questione stadio, che De Laurentis vorrebbe di proprietà: "Ho una lettera d’intenti firmata un mese fa con la Q8, che a Napoli Est ha individuato 38 ettari. Lì ho progettato uno stadio da 70 mila posti, con 120 sky box, ristoranti e tutto il resto. In aggiunta ci sarà un museo interattivo, realizzato con la mia gente di Los Angeles, dove sarà possibile giocare virtualmente una partita con chi si vuole: Maradona, Cavani, Higuain. Per realizzarlo serviranno tempo e milioni di dollari".